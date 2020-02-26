Певица Даффи: «Меня насиловали, удерживали силой и накачивали наркотиками»

26.02.2020, 22:04, Разное

Британская 35-летняя певица Эйми Энн Даффи опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором пояснила о страшных событиях в ее жизни, из-за которых она исчезла с музыкальной сцены на пике своей популярности. артистка рассказала, что ее «несколько дней удерживали силой, насиловали и накачивали наркотиками».
Популярность во всем мире Даффи получила в 2008 году после исполнения хита Mercy. В то время звезде пророчили успешную музыкальную карьеру и ставили в один ряд с Эми Уайнхаус и Дасти Спрингфилд. Однако внезапно певица исчезла с поля зрения поклонников и музыкальных критиков, перестала выпускать песни и записывать альбомы.

Спустя годы, Даффи решила рассказать об своем исчезновении. Она заявила, что ее силой удерживали, насиловали и принуждали к употреблению наркотических веществ. Исполнительница пока не уточнила, в какой именно период это происходило, и кто над ней так жестоко издевался, но уже в скором времени выйдет ее откровенное интервью с рассказом о тех жутких временах. Сейчас же певица просит журналистов проявить уважение и не беспокоить ее семью. Даффи благодарна фанатам за их любовь и поддержку.



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