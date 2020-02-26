Гаджеты: Компания LG представила новый флагман V60 ThrinQ 5G

26.02.2020, 22:04, Разное

Южнокорейская компания LG Electronics «тихо и без шума» представила новый флагман V60 ThrinQ 5G. Устройство, по мнению экспертов, не обладает особенными техническими характеристиками и инновационными решениями, которые позволят ему чем-то выделиться среди аналогов от других мировых брендов, представленных на глобальном рынке.
Производительность смартфону LG V60 ThrinQ 5G с 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ обеспечивает процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Объём ОЗУ – 8 ГБ, ПЗУ – 128 ГБ, ёмкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА/ч. Относительно основной камеры разработчики не применили ничего нового, разместив на тыльной стороне корпуса всего два датчика размером 13 и 64 Мп, а 10-мегапиксельную «фронталку» расположили в верхней части дисплея.

LG V60 ThrinQ 5G поддерживает WiFi 6, имеет защиту от влаги и пыли, микрофоны, стереодинамики и 32-разрядный ЦАП. По аналогии с предшественниками из той же линейки новый гаджет получил чехол со вторым экраном, однако в данной модели его нужно подключать при помощи USB-C, так как собственная аккумуляторная батарея не предусмотрена. Стоимость смартфона компания пока не озвучила.



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