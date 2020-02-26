Роберт Айгер, руководивший Disney на протяжении 15 лет, покинул свой пост

26.02.2020, 21:57, Новости дня

Роберт Айгер, возглавлявший компанию Disney с 2005 года, ушел со своего поста. Об этом объявил совет директоров компании.

По словам Айгера, решение об уходе не было спонтанным, он планировал его на протяжении нескольких месяцев. Как заявляет уже бывший гендиректор, именно сейчас — после успешного запуска Disney+ и крупной сделки с 21st Century Fox — пришло самое подходящее время для смены руководства.

Решением совета директоров компании, генеральным директором Disney назначен Боб Чапек, который будет «руководить творческими усилиями компании», а также курировать все сегменты бизнеса.

Сам Айгер, говоря о своем преемнике, отметил, что полностью доверяет Чапеку и ждет сотрудничества с ним. Чапек, в свою очередь, заявил, что продолжит линию предыдущего руководителя и будет так же стремиться к творческому совершенству, технологическим инновациям и международному расширению компании.

Роберт Айгер остается в компании и будет возглавлять совет директоров Disney до конца 2021 года.

Айгер начал работать в Disney в 1996 году. Спустя 4 года он сменил на его посту предыдущего руководителя компании Майкла Айснера.

При Айгере Disney стала крупнейшей компанией в Голливуде и совершила несколько ключевых сделок: приобрела Pixar за $7,4 млрд в 2006 году, в 2009 году купила за $4 млрд Marvel, а в 2012 за $4 млрд — Lucasfilm. В 2019 году Disney совершила самую большую сделку в истории Голливуда и приобрела активы 21st Century Fox более чем на $71 млрд.

Осенью 2019 года Боб Айгер был назван самым влиятельным человеком в индустрии развлечений по версии The Hollywood Reporter.