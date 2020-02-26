Минюст объявил о создании отдела по вопросам лишения гражданства

26.02.2020, 21:52, Новости дня

Минюст объявил о создании отдела по вопросам лишения гражданства

Отдел будет заниматься преследованием лиц, получивших гражданство незаконным путем

Министерство юстиции объявило о формировании специального отдела по вопросам денатурализации (лишения гражданства). Как отмечают в ведомстве, данное решение подчеркивает стремление Минюста привлечь к ответственности террористов, лиц, совершивших военные преступления и преступления сексуального характера, а также тех, кто получил гражданство незаконным путем.

Хотя Управление по судебным разбирательствам в сфере иммиграции уже достигло значительного успеха в делах, связанных с лишением гражданства, выигрывая 95 процентов таких споров, в связи с ожидаемым увеличением количества соответствующих запросов от правоохранительных органов решено было создать дополнительный отдел.

«Когда террорист или человек, совершивший преступление сексуального характера, обманным путем становится гражданином США, это оскорбляет нашу систему, в особенности тех, кто стал жертвой этих преступников, – заявил заместитель генпрокурора Джоди Хант. – Отдел по лишению гражданства будет содействовать усилиям Минюста по преследованию людей, получивших гражданство незаконным путем, и привлечению их к ответственности».

Для возбуждения дела о лишении гражданства необходимо доказать, что ответчик получил гражданство незаконным путем или путем сокрытия важной информации. Гражданские дела по лишению прав не имеют срока давности.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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