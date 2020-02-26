Боевики не смогли справиться с МиГ-23 ВВС Сирии и Су-34 ВКС России

26.02.2020, 21:51, Новости дня

Опубликована видеозапись, на которой, как сообщается, самолеты МиГ-23 сирийских ВВС и Су-34 ВКС РФ уходят от огня боевиков в Сирии.

Видео опубликовали сами боевики, пишет Telegram-канал Directorate 4. Они пытались сбить МиГ-23 и Су-34 из ПЗРК в районе населенных пунктов Биниш и Сармин.

«В обоих случаях экипажам удалось уйти от огня при помощи отстрела ложных тепловых целей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду террористы в сирийской провинции Идлиб три раза «заявляли о своих попытках сбить самолеты, наносившие удары по их позициям».

Напомним, сирийская армия освободила город Кафр-Нобуль на юге провинции Идлиб от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

РФ направила в Сирию самолет-разведчик Ту-214Р.