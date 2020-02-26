Le Figaro — закрытые границы не уберегут от коронавируса

26.02.2020, 21:47, Новости дня

Коронавирус распространяется по разным странам, власти задумываются о том, чтобы закрыть границы. Однако, как пишет Le Figaro, эксперты считают эту меру бессмысленной, потому что заболевания распространяются быстрее, чем раньше, и полностью отследить все потоки людей невозможно, только если речь не идёт об острове.


Reuters

В понедельник стало известно, что коронавирус распространился на пять новых стран: Афганистан, Бахрейн, Кувейт, Иран и Оман, а в Южной Корее, Иране и Италии возросло количество случаев заболевания, пишет Le Figaro. Поэтому автор статьи задаётся вопросом, стоит ли в такой ситуации Франции закрыть свои границы.

Французский министр транспорта говорил, что это будет малоэффективно, потому что вирус распространяется не по административным границам. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии и в ВОЗ, но некоторые французские политики, как Марин Ле Пен, призывают установить контроль на границах.

И на первый взгляд это кажется логичным, ведь вирус перемещается вместе с людьми. В прошлом эта мера была эффективна, как, например, в 14 веке, но больше не работает, отмечают эксперты. Люди путешествуют, и вирус перемещается быстрее, чем успевают закрывать границы. Так, Италия одной из первых прекратила сообщение с Китаем, но коронавирус туда всё равно добрался.

Сейчас, когда заболевание вышло за пределы Китая, закрывать границы тем более бесполезно. Это может лишь оттянуть сроки распространения вируса, но не остановить его. И вне зависимости от запретов люди находят способ попасть туда, куда им нужно.

Единственное исключение из этого правила — острова, где проще контролировать прибывающих. Для всех остальных эта мера была бы действенна, только если бы было возможным на 10% перерезать всё сообщение. Но это и вовсе могло бы иметь негативные последствия и вылиться в нехватку медицинских материалов и персонала и в некоторых случаях побудить людей скрывать свой истинный пункт отправления.

В итоге эксперты советуют следовать международным рекомендациям, отслеживать и изолировать заражённых. Но власти часто чувствуют давление со стороны народа, который хочет, чтобы они принимали хоть какие-то меры, пишет Le Figaro.  

 



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