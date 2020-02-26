Зеркаль считает, что есть связь между событиями в Новых Санжарах и отношениями Украины с РФ

26.02.2020, 21:42, Новости дня

Между отношениями Украины с Россией и конфликтом в Новых Санжарах Полтавской области есть связь. Такое мнение бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль выразила «Европейской правде» в интервью, которое было опубликовано 25 февраля.

«Хочу подчеркнуть: я очень надеюсь, что события в Новых Санжарах станут той «красной линией», которая должна нас всех немножко «встряхнуть», – сказала она.

На реплику, что «это не вопрос отношений с Россией», дипломат ответила: «Я считаю, что связь есть».

«Это очень громкий звоночек, который мы все должны услышать. Это – сигнал о том, что любая информационная провокация может создать в государстве хаос, который окажется очень трудно контролировать. Я, конечно, не могу сказать, есть ли роль России или нет конкретно в событиях в Новых Санжарах. Но по мотивам этого локального хаоса у меня есть вопрос: насколько же сейчас сильно напряжение в обществе, насколько легко им манипулировать, и насколько легкой задачей для России с ее информационным потенциалом и агентурной сетью в Украине будет создать при необходимости огромный хаос?» – объяснила Зеркаль.

Она предложила посмотреть на Новые Санжары как на «пилотный кейс».

«Вы поймете, насколько ужасные последствия может иметь полномасштабная информационная атака. Украине нужно срочно сделать выводы, чтобы в будущем, когда будут вбрасываться подобные истории, в том числе россиянами, понимать, как на это реагировать», – считает Зеркаль.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины «Новые Санжары». Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против размещения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек. Всего начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков.

Состояние украинских и иностранных граждан, находящихся на обсервации, хорошее, ни у кого нет симптомов респираторного заболевания, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Тесты на коронавирус у 48 временных постояльцев санатория в Новых Санжарах дали отрицательный результат.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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