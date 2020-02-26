Личное: Коронавирус в России. Есть ли шанс?

26.02.2020, 21:40, Разное

Это должно было случиться и случилось — коронавирус вышел из-под контроля в Китае и поразил Европу. Весь север Италии — инфицирован, рост числа новых случаев заболевания превосходит Уханьский.

Кто-то говорит, что вирус поражает лишь азиатов. Другие тешат себя надеждой, что умирают только пенсионеры. Реальность доказывает обратное — болеют все подряд и смертность достаточно велика, чтобы назвать эпидемию COVID-19 глобальной проблемой, сравнимой с «испанкой» или со средневековой чумой.


Фото: Соцсети

Что хуже всего, на днях произойдёт вспышка в России. Перелётные писи, дефилировавшие на днях в Милане, вернулись домой. Учитывая огромный инкубационный период заболевания, скорее всего, скрытые носители уже среди нас и всех подряд уже заражают.

Есть ли шанс, что Россия не вымрет?

Я — оптимист. Но хорошо информированный. Поэтому уверена, что шансов на хороший исход у нас просто нет.

Когда вы в последний раз были в своей поликлинике? Видели своих врачей, которые не свалили ещё в платные медцентры? А теперь ответьте мне прямо и откровенно: как вы считаете, есть у нашего здравоохранения шанс остановить коронавирус?

Хуже всего, что разруха в медицине усугубляется нерешительностью. До 20 февраля в страну пускали китайцев. Всё не могли прекратить авиасообщение с очагом эпидемии, так неужели власти смогут закрыть на карантин целую область?

Мы привыкли думать, что живём в сильной стране. Мы — не Китай и не какая-то там Италия! Однако вирус покажет всю нашу слабость, когда вся трухлявая система рассыплется, как карточной домик, при эпидемии.

Я высказываю личное мнение: нам — пися. В самом матерном смысле этого слова.

Впрочем, вы, возможно, считаете иначе и владеете информацией, почему у нас ничего плохого случиться не может?

Тогда успокойте меня, скажите, что я неправа. Или расскажите лучше, что будете делать, когда зомби-апокалипсис начнётся у нас — составили уже план или до сих пор надеетесь на авось, как и Министерство здравоохранения?

Источник: Лена Миро



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