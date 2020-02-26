Джокович – о Шараповой: Мария – великий боец, она может собой гордиться

26.02.2020, 21:31, Новости дня

Первый номер мирового рейтинга ATP Новак Джокович прокомментировал решение Марии Шараповой завершить спортивную карьеру. Сербский теннисист отдал должное карьере 32-летней россиянки и ее заслугам в теннисе.

"Хотел бы, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за ее карьеру. Он этого точно заслуживает, — сообщил Джокович после выхода в четвертьфинал турнира в ОАЭ. – Мария – великий боец".

Class from @DjokerNole 👏

The World No.1 pays tribute to @MariaSharapova.

🎥: @TennisTV | @DDFTennis pic.twitter.com/ddoLThIVDD

— ATP Tour (@atptour) February 26, 2020

"Сила воли и желание позволили ей пройти через все испытания, выпадавшие ей. Особенно те, что были у нее в последние пять-шесть лет: травмы, операции, попытки вернуться и заиграть на желаемом уровне. Очень жаль, что она завершила карьеру с травмой. Но у нее сложилась замечательная карьера. Она может собой гордиться".

Напомним, что Шарапова объявила о завершении карьеры накануне, 26 февраля. За время своих выступлений в теннисе она пять раз становилась чемпионкой турниров категории "Большого шлема".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / США против создания базы данных компаний, действующих на контролируемых Израилем территориях

11.02 / В Госдуме рассказали о предложении внести в Конституцию поправку о нацпроектах

04.02 / В Грузии под снежным завалом погибла россиянка

28.01 / Подсчитана выгода россиян от новой пенсионной системы

08.01 / Sky News ожидает ослабления напряжённости после «сдержанной» реакции Трампа на ракетный удар Ирана

24.01 / Адвокат Порошенко заявил, что экспертиза подтвердила подлинности «пленок Трубы»

19.02 / Анонимы, сообщающие о «минированиях», сменили сервис для рассылки угроз

27.12 / Sun — «шокирующий конфуз» — во время ремонта в штаб-квартире MI-6 потеряли важные документы

30.01 / Задержана угрожавшая взрывом на борту самолета в Домодедово женщина

13.02 / Граждане США усомнились в честности американских выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика