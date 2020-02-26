В Подмосковье проснулись первые клещи

26.02.2020, 21:31, Новости дня

Первые клещи проснулись в Подмосковье. Клеща с морды своей собаки сняла жительница Раменского района Московской области в минувшие выходные. Паразит сидел неподвижно, поверх шерсти. Но когда женщина попыталась его снять тканевой перчаткой, то зашевелился и попытался впиться ей в палец.

Судьба клеща была печальна: его раздавили. При этом следов крови не было – значит, он еще не успел никого укусить, отмечает "Комсомольская правда". Клещи могут активизироваться раньше обычного из-за аномально теплой погоды, предупредили ранее в Роспотребнадзоре.

Первые клещи были замечены из-за аномально теплой погоды в конце февраля в Ленинградской области. Паразит был обнаружен в Кингиссепском районе. Жителям этих регионов после прогулок по паркам и лесам рекомендуется тщательно проверять себя и свою одежду, а домашних животных на наличие клещей. Правда, под Санкт-Петербургом первые пострадавшие от укусов клещей появились сразу после новогодних праздников. В ветклинику уже поступал кот, который подцепил клеща на даче.

На месяц раньше стали просыпаться клещи и в средней полосе России. Туляки уже обнаруживают их после прогулок в полях, хотя, как правило, в последние годы первые паразиты присасывались к людям не раньше конца марта, пишет сайт "Вести. Тула".

В Тульской области паразитируют два вида клещей — луговой и лесной европейский. Второй вид особенно агрессивен к человеку, именно он переносит опасные инфекционные заболевания. Теплая бесснежная зима ему не на пользу, поскольку зимовать клещ предпочитает под высоким снеговым покровом.

"Активность паразиты начинают проявлять сразу после схода снега, при температуре не менее 8-10 градусов выше нуля", — предупреждает ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Кроме клещей проснулись раньше времени и сурки — две самки сурка Сара и Нагайна, а также самец Арчи. Но это произошло в Московском зоопарке. В ближайшее время сотрудники зоосада начнут будить тушканчиков. А вслед за тушканчиками должны пробудиться бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин.