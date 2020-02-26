Кабмин изменил «абсолютно советское» название школьного предмета «Защита Отечества»

26.02.2020, 21:30, Новости дня

Кабинет министров Украины 26 февраля принял постановление о переименовании школьного предмета «Защита Отечества» на «Защита Украины», пишет официальный сайт Министерства образования и науки Украины.

«Наше образование долго последовало советскую парадигму, и предмет «Защита Отечества» – одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета «Защита Отечества» на «Защита Украины», – сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

По словам министра, «Защита Украины» – обязательный предмет для изучения в 10-11-х классах.

«Цель предмета – предоставить ученикам знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий», – добавила Новосад.

Полная трансформация предмета продлится несколько лет, сказала министр.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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