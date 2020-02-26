Учёные: Ранняя менопауза может быть опасна для здоровья сердца

26.02.2020, 21:30, Разное

Нидерландские учёные установили, что ранняя менопауза может быть опасна для здоровья сердца. В некоторых случаях она повышает риск преждевременной смерти.

Учёные провели анализ 32 исследований, в которых поучаствовали около 300 000 женщин. Выяснилось, что ранняя менопауза нередко говорит об опасности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При таком развитии событий специалисты рекомендуют пройти дополнительные обследования, ведь существует риск развития диабета, гипертонии и гиперлипидемии. Исследователи также рассказали о том, что «преждевременный» климакс увеличивает шанс возникновения коронарной болезни сердца и даже преждевременной смерти на 13%.

Считается, что в среднем менопауза у женщин наступает в возрасте 50 лет и протекает от 3 до 5 лет. В этот период происходит физиологическая перестройка организма. Климакс считается ранним, если он начинается до 45 лет. Такое отклонение от нормы встречается в 1 из 10 случаев. Клиническими причинами развития «преждевременного» климактерического периода нередко становятся противоопухолевая терапия или удаление яичников. Ещё одним серьёзным фактором специалисты называют отсутствие у женщины половой жизни. Вероятно, при данных обстоятельствах организм перераспределяет ресурсы предназначенные для продолжения рода на иные цели.