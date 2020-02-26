Конгресс призвал Пентагон не перенаправлять средства на строительство стены

26.02.2020, 21:30, Новости дня

Законодатели от обеих партий в среду заявили руководителям Пентагона, что Министерство обороны подрывает собственные усилия по получению средств на военные нужды, перенаправляя миллиарды долларов на строительство обещанной президентом Дональдом Трампом стены на границе с Мексикой.

Глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей и ведущий республиканец в комитете предупредили министра обороны Марка Эспера, что отмена принятых Конгрессом решений по финансированию представляет собой серьезную проблему, которая не останется без последствий.

План перенаправить деньги на строительство стены вызвал редкое сопротивление со стороны республиканцев.

Член Палаты представителей республиканец Мак Торнберри отметил, что в результате этого решения Конгресс может ограничить возможности Пентагона по перенаправлению средств на различные военные нужды. Глава комитета демократ Адам Смит заявил, что попытка направить деньги на строительство стены «причинит очень серьезный ущерб Пентагону».

«Это говорит о том, что у Пентагона очень много денег», – отметил Смит, добавив, что такой шаг «подрывает какие-либо аргументы о потребности в ресурсах».

Ранее в этом месяце Пентагон объявил, что урежет финансирование ВМС, ВВС и других военных программ на миллиарды долларов, чтобы высвободить средства на строительство стены.

Эспер одобрил запрос на 3,8 миллиарда долларов, направленный Министерством внутренней безопасности. Пентагон признал, что для выделения дополнительных средств на строительство стены потребуются дополнительные сокращения. Трамп неоднократно заявлял, что строительство стены оплатит Мексика, однако этого так и не произошло.

Решение Пентагона, о котором сообщили законодателям в документах по корректировке программ, предполагает отвлечение средств из крупных программ снабжения, которые затрагивают как республиканские, так и демократические округа.

Несмотря на возражения конгрессменов, в прошлом году аналогичное решение осталось без последствий: Пентагон отменил десятки военных строительных проектов, высвободив 3,6 миллиарда долларов, и перевел 2,5 миллиарда долларов из бюджета программ, нацеленных на борьбу с наркотиками.

В итоге по обычным каналам Конгресса Трампу удалось получить лишь чуть более 3 миллиардов долларов на строительство стены, однако он перевел почти 7 миллиардов долларов из других источников.

В частности, план затрагивает средства, выделенные на более десятка военных самолетов, в том числе два истребителя F-35, восемь беспилотников Reaper, четыре транспортных самолета C-130 для ВВС, два вертолета V-22 для Морской пехоты, а также десантные корабли, оборудование для Национальной гвардии и армейские грузовики.