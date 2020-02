В Дели громят мусульманские районы. Погибли более 20 человек, пострадали 200, разрушены мечети

26.02.2020, 21:24, Новости дня

Как минимум 23 человека были убиты в результате антиисламских погромов в столице Индии Дели, которые продолжаются третьи сутки. Об этом сообщает Би Би Си.

По информации издания, всего в стычках пострадали 189 человек. В нападениях индуисты и мусульмане обвиняют друг друга. Мусульмане жалуются, что под угрозой насилия от них требуют выкрикивать индуистские религиозные лозунги, после чего избивают.

Full blown attacks on Muslims in Delhi.

Where are the security forces? #DelhiRiots #DelhiBurning pic.twitter.com/iSSrb3J8fL

— Siddharth Setia (@ethicalsid) February 25, 2020

Вандализму подверглись как минимум две мечети.

Update Ashok Nagar, Delhi 6.00pm: A mosque has been vandalised by Hindutva terror forces, as they brazenly revisit their demolition tactics. We see complete inaction from @delhipolice, @HMOIndia , @PMOIndia and @arvindkejriwal.#DelhiRiots #DelhiBurning #DelhiViolence pic.twitter.com/jOsrAzVCP8

— Shaheen Bagh Official (@Shaheenbaghoff1) February 25, 2020

Беспорядки в индийской столице с той или иной интенсивностью продолжаются с декабря прошлого года. Поводом стал принятый законопроект, по которому иммигрантам из соседних стран будут выдавать гражданство по религиозному признаку.

Однако нынешние протесты носят самый массовый характер за последние 15 лет, отмечают местные СМИ. По их информации, которую подтверждают фотографии и видео в социальных сетях, толпы индуистов избивают безоружных людей, среди которых оказываются журналисты. Группы людей вооружены палками, железными прутьями и камнями.

How do you sleep at night @DelhiPolice ?How do you sleep at night, dear politicians? Is this what our freedom fighters fought so hard for? Is this what Indian Muslims chose to stay back in 'secular' India for?#DelhiBurning #DelhiRiots #DelhiViolence pic.twitter.com/ZLyxaoDK2l

— zaina khan ज़ैना खान زینہ خان (@zkhan1259) February 25, 2020

На третий день погромов премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал стороны к миру. По его словам, он ознакомился с ситуацией, а полиция работает над восстановлением нормальной жизни. На данный момент силы правопорядка блокируют районы, в которых вспыхнули беспорядки.