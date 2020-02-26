Украинские эксперты поругались в телеэфире из-за русского языка

26.02.2020, 21:19, Новости дня

Эксперты в эфире украинского телеканала поругались из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.

В программе «Открытым текстом» на телеканале «Магнолия-ТВ» обсуждался вопрос о том, есть ли на Украине дискриминация национальных меньшинств по языковому признаку.

Член «Антифашистского комитета Украины» и представитель Компартии страны Михаил Кононович заявил, что государство должно обеспечить своих граждан «демократическим выбором» и позволить им самим решать, на каком языке разговаривать. Кононович отметил, что в стране уже не осталось частных школ или гимназий, где преподают на русском языке, этого, по его мнению «не должно быть».

Другой участник программы – экс-депутат Верховной рады от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко – заявил, что он положительно относится к подобным процессам в стране.

«Слава Богу. Будет гимназия имени Тараса Шевченко. Будет так, потому что мы живем на Украине», – считает он.

Однако Кононович возразил, что чем больше власти будут ущемлять права русскоговорящих, «тем меньше территорий Украины будет оставаться».

«Не нужно нагнетать, и тогда все бы было нормально – и Крым был бы украинским, и Донбасс», – сообщил он.

После этого Мирошниченко вышел из себя и набросился на оппонента с упреками, пытаясь доказать свою правоту. Также он призвал главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова «заняться сепаратистами», имея в виду Кононовича.

Ранее в Верховную раду Украины поступил законопроект, предлагающий разрешить депутатам выступать на русском языке.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.



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