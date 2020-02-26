Мнение: Беги, «лангобард», беги!

26.02.2020, 21:18, Разное

Посольство России в Италии рекомендовало гражданам не посещать северные регионы Италии, "если это не вызвано крайней необходимостью".

Речь идёт о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. Роспотребнадзор также рекомендует не посещать Италию, а также Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом.

Правительство Италии уже ввело ограничение свободы передвижения в тех областях на севере, где особо распространились случаи заражения COVID-19. Жителям мест, считающихся центрами эпидемии, запрещено их покидать, также будет запрещен въезд туда, сообщил на днях премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Можно, конечно, позлорадствовать по поводу того, что наш "патриот" и обладатель итальянского ПМЖ Владимир Соловьев теперь долго не сможет попасть ни на одну из двух своих роскошных вилл на озере Комо в Ломбардии.

Но мы в "СерпомПо", наоборот, расстроены, что решение властей Итальянской республики застало кремлевского пропагандиста на вахте в РФ, а не на одной из его ломбардийских дач.

Посидел бы путинский "лангобард" на карантине подольше, помедитировал бы на воды живописного озера, понизил бы уровень собственной радиации, которой он ежедневно с передозом облучает российский плебс. И потребители зомбоящика сказали бы потом Италии большое спасибо! А пока бы тоже отдохнули — избавились, пусть и временно, от постоянной интоксикации "Соловьиным пометом".

Сами-то не в состоянии кнопку "выкл" нажать, зомбированные. То ли нравится этот запах. То ли уже привыкли к смраду, источаемому с экранов лживыми, злобными клоунами, не отдавая себе отчет в том, что из собственного дырявого кармана оплачивают миллионные гонорары соловьевых-киселевых-скабеевых-поповых-шейниных-добровых-норкиных.

По ТВ все идет какой-то нескончаемый адский нон-стоп. Без перерывов и пауз. Россияне почти забыли уже, что такое свежий воздух свободы и чистота правды.

Вот объяснил бы кто Олежке Добробееву, Костику Эрнсту и их начальнику А.А.Громову из АП, что нельзя так народонаселение дерьмом накачивать. Ведь можно и перекачать настолько, что в один прекрасный момент так лопнет, что всех забрызгает по самые уши.

Вы там откройте, ну хотя бы форточку что ли — проверить чуток. Дайте Рудольфовичу зелено-бело-красный триколор в руки, маску на нос, и вперёд, в Ломбардию. Желательно пусть прихватит с собой побольше коллег по цеху. Можно и в другие страны загривающего Запада. Пора спасать виллы и виноградники, отпугивая коронавирус своей харизмой и изводя его ядовитой слюной.

Давайте же, сеньор Соловьев, смените свой сшитый в Европе "сталинско-кимирсеновский" китель "имперских космическических войск" https://twitter.com/VRSoloviev/status/1036860675325394944?s=19 на синюю футболку сборной "Скуадра Адзурры" и вперёд, распевая по дороге прекрасный гимн итальянцев! 🎼 "Stringiamci a coorte. Siam pronti alla morte! l’Italia chiamo!" ("Объединимся в когорты. Мы готовы умереть! Италия позвала!") https://youtu.be/qfhnVK4BfXQ

Для такого дела можете прихватить с собой хор и ансамбль профессиональных патриотов: Валерию, Скляра, Маршала, Чичерину,, Самойлова, Башмета, Гергиева, Мацуева… Там на два состава хватит. Может и Шнур согласится за тройной гонорар.

Только чур, не на своём "стареньком" Ламборгини https://twitter.com/Sandy_mustache/status/490937941955719169?s=19, а ножками, ножками! Forza Italia! Вперёд, Россия! Передавайте там привет другу Сильвио!

А за нас не переживайте. Оставшиеся ваши коллеги подменят и расскажут нам про "фашистскую Украину" , победную Сирию, закат Европы, выгодную дружбу с Китаем, заговоры фраркмасонов США, наше секретное гиперзвуковое оружие и о том, что коронавирус уже есть почти во всех странах, кроме Святой Руси. Ее скрепы берегут. А то, что в некоторых ее "волостях" что-то там подозрительное происходит — так это просто сезонные вспышки ОРВИ.

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