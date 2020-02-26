Сатановский объяснил мотив связи между Эрдоганом и Сарраджем

26.02.2020, 21:12, Разное

Корреспондент Федерального агентства новостей взял интервью у ученого-востоковеда Евгения Сатановского, который объяснил мотив связей между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Файезом Сарраджем.

«Мы сотрудничаем с Турцией. Это законное право ПНС. Это наш долг перед народом в рамках суверенитета Ливии. Мы защищаем ливийцев от этих нападающих», – сказал Саррадж журналистам турецкого правительственного информагентства Anadolu.

Однако если обратиться к официальным документам, например, Схиратским соглашениям, станет понятно, что действия ПНС, утратившего свою легитимность, незаконны. Но это не мешает лидеру так называемого Правительства национального согласия нарушать условия перемирия: обстреливать территории, на которых находятся мирные граждане, и незаконно удерживать власть.

После того, как Анкара начала вмешиваться в ливийский конфликт, проблем на территории североафриканского государства прибавилось: увеличилось количество и качество обстрелов.

Евгений Сатановский уверен: то, что происходит сейчас в Ливии, говорит лишь о том, что представители ПНС в мире не заинтересованы. Он объяснил, почему нелегитимное ПНС рассказывает о законных правах на сотрудничество с другим государством.

По мнению ученого-востоковеда, у Эрдогана нет партнеров в Ливии, и поэтому он вынужден «сотрудничать» с представителями ПНС. Опирается Эрдоган на Мисурату, где исторически сильны позиции Турции, а в Мисурате, как известно, основная сила – это «Братья-мусульмане» (запрещенная в России террористическая организация).

«Ребята договорились: Эрдоган опирается в Ливии на Сарраджа, у последнего палочка-выручалочка – Эрдоган», – рассказал эксперт.

Евгений Сатановский уверен в том, что своими действиями в Ливии Эрдоган пытается отвлечь внимание турок от нерешенных проблем в собственном государстве. Учитывая, что недовольство среди населения действующим лидером возрастает (к тому же приближаются выборы) Эрдоган надеется, что внешний конфликт сыграет ему на руку.

Однако ученый-востоковед уверен, что при помощи таких инструментов Эрдоган не сможет добиться успеха. Турецкий лидер теряет авторитет не только в своей стране, но и на международной арене. Европейцы и ливийцы выступают против преступных действий Анкары.