В Киеве задержали четырех человек, которые за $1,65 млн и $3 млн обещали помочь с назначением главой ОГА – СБУ

26.02.2020, 21:06, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве четырех мошенников, которые требовали деньги за содействие в назначении на высокие должности в органах государственной власти.

Как сообщается на сайте СБУ, в состав первой группы входило три человека.

По предварительной информации следователей, они рассказывали столичному бизнесмену о связях в Кабинете Министров и Офисе президента и пытались получить от него $1,65 млн за помощь в его назначении главой Житомирской областной государственной администрации. 

Трех фигурантов дела задержали при передаче им первого транша в размере $550 тыс. Задержание состоялось 25 февраля, уточнил Офис генпрокурора.

В ходе досудебного следствия сотрудники СБУ получили информацию, что этому же бизнесмену похожее предложение сделал еще один мужчина, который представился военным генералом в отставке.

Он рассказывал о связях с президентом и премьером и обещал за $3 млн помочь возглавить Николаевскую облгосадминистрацию. Мужчину задержали при получении им вознаграждения в размере $350 тыс. 

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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