Стефанчук анонсировал принятие в Украине ряда кодексов, в том числе медицинского и кодекса судоустройства

26.02.2020, 21:06, Новости дня

В Украине могут принять ряд кодексов, сообщил 25 февраля на форуме в Киеве первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом сообщает LB.ua.

«Инициатива, которая сейчас обсуждается, – вопрос децентрализации. Следующие вопросы связаны с кодификацией, систематизацией законодательства», – сказал он.

Стефанчук отметил, что принять планируют кодекс судоустройства, кодекс об административных процедурах, медицинский кодекс, цифровой кодекс, кодекс электронных коммуникаций, кодекс об административных проступках, а также пересмотреть Гражданский кодекс, Жилищный кодекс, Уголовный кодекс и Кодекс о недрах.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. Большинство в парламенте составляют народные депутаты из фракции «Слуга народа».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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