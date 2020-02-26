Зоны риска определены: Ямал готовится к паводку

26.02.2020, 21:06, Новости дня

Зоны риска определены: Ямал готовится к паводку. Как сообщает ГТРК "Ямал", в регионе обустроено более тридцати гидрологических постов. Сюда в ежедневном режиме поступают сведения о том, как меняется паводковая ситуация.

Как считают эксперты, серьезной угрозы подтопления населенных пунктов на территории округа нет. Несмотря на это, принято решение о поднятии уровня береговой линии в местах, входящих в прошлогоднюю зону подтопления. К ним относятся поселок Уренгой, город Тарко-Сале и два села — Антипаюта и Овгорт. Подготовлены пункты временного размещения жителей.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин сообщил о готовности всех профильных служб к реагированию в случае внештатных ситуаций. Это почти 500 спасателей, техника и плавсредства, в том числе, "Ямалспаса".

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ГТРК "Ямал"