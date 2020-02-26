Арестованы на два месяца: саратовские подростки назвали мотив нападения на школу

26.02.2020, 21:06, Новости дня

В Саратове ФСБ обезвредила группу подростков, готовивших нападение на школу. По данным следствия, они намеревались устроить расправу над учениками и учителями. Какие были мотивы у задержанных, и как их выследили спецслужбы?

Меру пресечения избирают в Волжском районном суде. Школьники 14 и 15 лет подозреваются в подготовке массового убийства. Один из них закрывает лицо листом белой бумаги.

На допросах подростков сопровождают родители и представители соцзащиты. О своих планах школьники рассказывают спокойно и буднично.

— У вас была запланирована дата, когда вы собирались совершить нападение?

"Точной даты не было, но где-то в мае 2020 года", — отвечает один из злоумышленников.

Идеологией массовых убийств, по их собственному признанию, заинтересовались примерно год назад — начитались в Интернете. Там же нашли рецепт самодельных зажигательных бомб, которые также собирались использовать.

— Какие цели вы преследовали данным нападением?

"Месть!" – отвечает школьник.

— Сколько человек вы планировали убить?

"Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек", — отвечает Женя.

Обрез охотничьего двуствольного ружья. На оперативных кадрах видно — потертый. Явно, оружие не новое. Где оно использовалось раньше и как попало в руки подростков — выясняют сейчас спецслужбы.

Место для тайника с оружием подростки выбрали безлюдное — никаких ограждений. Это заброшенное бомбоубежище бывшего авиационного Саратовского завода. Здесь сотрудники ФСБ обнаружили опасный тайник двух школьников. Освещения внизу нет, а вот скрытых коридоров и комнат много. Где-то здесь подростки прятали обрез охотничьего ружья и вынашивали план нападения на одну из школ города.

Подозреваемые учились в восьмом классе. 26 февраля в школе прошло экстренное совещание. По словам одноклассников, Женя и его друг Игорь ничем особенным не выделялись. Но дружить с ними никто не стремился.

— Они вечно матом орали по всей школе.

— Они всех обзывали.

— Курили постоянно, петарды поджигали, — перечисляют прегрешения подростков школьники.

Дедушка одного из подростков не верит, что внук мог пойти на преступление. Он уверен, что оружие ребята просто где-то нашли.

"За всю жизнь ни одного мальчишки не ударил, — говорит дед о своем внуке. — Обрез не знаю — старый-новый. Сейчас будет экспертиза, скажут – рабочий или нерабочий".

Однако, по данным следствия, в социальных сетях подростки состояли в группах, где ведется пропаганда суицида и массовых убийств.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается". – добавила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области Надежда Волошина.

Решение суда — арест на два месяца. Подростки в статусе подозреваемых пробудут под стражей до 25 апреля.