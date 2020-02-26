МВД: Подозреваемые по делу Шеремета отказались от ряда экспертиз

26.02.2020, 21:06, Новости дня

Несмотря на публичные заявления адвокатов о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, подозреваемые отказываются от участия в следственных действиях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 26 февраля на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Поведение подозреваемых усложняет расследование, сетуют в МВД.

«Речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемой и проведения ряда экспертиз – почерковедческой и судебно-психиатрической. Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической (портретной. – «ГОРДОН») экспертиз. Кроме того, Антоненко и Кузьменко отказались от одновременного допроса», – отмечается в сообщении.

Кроме того, следователи обращают внимание, что все трое подозреваемых отказались от интервьюирования с использованием полиграфа; при этом Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

Всего в деле назначено 32 экспертизы, уточнили в министерстве.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: медсестра Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Антоненко (арестован) и детский хирург Кузьменко (арестована). В деле также фигурируют супруги Инна и Владислав Грищенко как «лица, владеющие информацией». О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.