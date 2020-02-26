Жители дома в центре Москвы 4 месяца не могут выйти на улицу из-за сломанного лифта

26.02.2020, 21:06, Новости дня

В вынужденной изоляции оказались жители дома на Космодамианской набережной в Москве. В подъезде, где живут ветераны, уже четыре месяца не работает лифт. Пенсионеры не могут выйти на прогулку или посетить врача. Подрядчик перестал выходить на связь.

"Спускаться очень плохо, подниматься лучше, – рассказал пожилой житель дома. – Ну как подниматься, ступенек несколько сделаю и останавливаюсь".

Только так, с помощью соседей, 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ременчук смог освободиться из многомесячного заточения в собственной квартире. Лифт в восьмиэтажном доме Ивана Сергеевича не работает с ноября прошлого года. Таким образом, пенсионер уже четыре месяца не был на улице.

"Сердце у него, стали приступы сердечные, и ноги совсем не ходят, – рассказала жена ветерана Нина Ременчук. – Он все-таки спускался, ходил немножечко, а теперь совсем не ходит".

"В начале ноября начались работы по замене лифта в связи с окончанием его срока эксплуатации. Выиграла конкурс "Лифт-Стройсервис", обещание было до 17 декабря все сделать", – заявил председатель совета дома Ольга Вильчицкая.

Однако, по ее словам, после этих работ лифт "полностью изуродован внешне и внутренне". Специалисты Ростехнадзора, посещавшие подъезд 17 февраля, "на три листа написали замечания".

Ни в магазин, ни в поликлинику, ни в собес жители подъезда, а здесь многим за семьдесят и за восемьдесят лет, попасть теперь не могут.

Та самая компания "Лифт-Стройсервис", как сыр в масле – в коммунальных контрактах на десятки миллионов рублей.

Вот это и есть офис компании, выигравшей тендер на замену лифтов на Космодамианской набережной. Комментарии излишни: начальство разбежалось, последняя секретарша, едва завидев нас, исчезла в неизвестном направлении.

Ситуацию взял под контроль Следственный комитет.

"Сообщалось, что в жилом доме, расположенном в центре Москвы, более трех месяцев не работают лифты. Жильцы дома, в том числе пенсионеры и ветераны ВОВ, постоянно вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. Проводится доследственная проверка", – сообщили в ведомстве.

Сегодня ветеран Великой отечественной войны Ременчук, увы, так до улицы и не добрался. Сердце прихватило между третьим и вторым этажами. Пришлось срочно поднимать Ивана Сергеевича домой и отпаивать лекарствами. Кто за это ответит?



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