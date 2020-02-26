Мнение: Приоритеты влечений

26.02.2020, 21:04, Разное

Вчера при обсуждении фрустрации ресурса транса можно было увидеть короны во всей красе.

Обсуждая любовь и работу, большинство научились короны прятать, а транс — непонятный ресурс, поэтому на собственную корону в этом ресурсе мало цензуры.

Про любовь мало кто напишет: «У меня великолепный любовник, который услаждает мой слух и наполняет истомой мое тело». Все заметят и пафос, и позерство, и фальшь такого высказывания.

А вот, рассуждая про транс, многие написали, как они упиваются звуками природы или тишиной, как они медитируют, смотрят на звезды или впитывают в себя запахи.

Одна даже написала: «Пребываю в почтенном восхищении от волн или ветра, окунаюсь в природу».

Другая: «День начинался со встречи рассвета в саду и медитации, а заканчивался внимательным ужином в тишине или под очень спокойную, красивую музыку».

Буддисты, поймавшие дзен, даосы, догнавшие дао. Умеющие внимательно ужинать и испытывающие почтение к ветру.

С такой короной в ресурсе транса нет ничего удивительного, что у вас мало спонтанности, нет обаяния, не хватает энергии на жизнь.

Это то же самое, как если бы некрасивая, толстая девушка, написала: «Любуюсь своим телом, наслаждаюсь своей грацией и гибкостью, с восхищением наблюдаю за собой». Это бы значило, что ресурс ее не имеет шанса на прокачку, потому что она не видит его состояния.

Вот это идентичное высказывание. Ресурс Имидж — работа над своим внешним образом, Ресурс Транс — работа над внутренним состоянием.

Люди с прокачанным имиджем действительно наслаждаются своей гибкостью и получают удовольствие от своего образа, но это объективный результат — остальные заворожены ими тоже. Без короны человек видит у себя то же самое, что видят в нем остальные.

Люди с прокачанным трансом способны наслаждаться созерцанием космоса в себе и погружением в природу, но это их объективная способность, у них большое количество энергии, стабильное состояние подъема и хорошее здоровье. Это объективные характеристики.

А на что замахиваются люди в короне? Одна написала, что она — океан. Хотя она — песчинка в океане и без короны это очевидно.

С тем же успехом, вы можете говорить, как вас завораживает работа и сколько почтения она в вас вызывает. Но если при этом вы специалист ниже среднего, разглядывающий на работе котиков, это будет пафосная пурга. Звон на пустом месте.

Это звон короны, которая позволяет вам считать, что в этом ресурсе вы — в потоке, в то время, как он у вас фрустрирован.

Если вы не осознаете, что в ситуациях безделья и тишины в вашей голове включается мыслемешалка, что сбегая от мыслемешалки, вы начинаете во что-нибудь тупить, вы никогда не подключите ресурс транса.

Вы поэтому так уязвимы для пищевых и химических аддикций, что у вас нет никаких рычагов в этом ресурсе. Вас легко собьет с ног любой сильный кайф, если кто-нибудь вам его даст. Вы станете рабом этого, даже не осознав своего рабства.

Про медитации люди пишут так, будто достигли контроля над своим вниманием. Как будто медитация сводится к отключению потока мыслей.

И вот «научился» такой человек медитации, но на жизнь его это никак не повлияло, да и медитировать ему некогда и лень.

Это напоминает рассуждения фрустрантов о сексе. Якобы они могут, но не хотят. Каждый почти может заняться сексом, только один будет скучать во время этого занятия, а другой окажется в облаках на седьмом небе. Одно и то же занятие, но сексуальный ресурс одного подобен засоренной канализации, а у другого — горный водопад или гейзер.

Представьте себе, что неграмотный человек и профессор математики смотрят на уравнение. У профессора может быть буря эмоций и взрыв мыслей, а неграмотный человек не увидит ничего кроме черточек. У второго нет ассоциативной связи между черточками и процессами в мозгу, а у первого есть. Профессор может смотреть на уравнение несколько часов и все это время в нем будет мощный поток энергии, а для другого это превратится в пытку. Разве что у него прокачан ресурс транса, тогда он может получать удовольствие от самосозерцания в эти часы, но не от черточек.

Тем же самым отличается фрустрант от нефрустранта. У первого нет связей между ресурсом и процессами в мозгу, эти связи не построены, поэтому и энергии от ресурса нет.

Все, кто делают вид, будто они умеют получать энергию от созерцания, вот эти вот, впитывающие звуки и запахи, вместо построения связей с ресурсом транса просто упиваются своей грандиозностью.

Снижать поток мыслей при медитации — это форма релакса, а не прокачка ресурса.

И это может стать кормом для короны, если вы вообразите, что научившись расслабляться при медитации, вы достигли самоконтроля и тем более самосознания. Вы не достигли ничего, вы остались на том же уровне, как и были. Вы можете научиться дыхательной гимнастике или самомассажу, это тоже будет немного разгружать вас от стресса, но это еще не прокачка ресурса. Это такая же прокачка, как мыть голову раз в неделю, занимаясь ресурсом имиджа. Это просто мелочь и нельзя писать об этой мелочи всерьез.

Сравните высказывания: «люблю иногда побродить по лесу» и «наслаждаюсь звуками леса».

На первый взгляд они похожи, но между ними большая разница.

Первый человек после работы или в выходной иногда бродит по лесу. Второй человек утверждает, что звуки леса для него — источник наслаждения.

Это значит, что в ситуации любой неприятности при мыслях о лесе он должен испытывать подъем. При любом стрессе прогулка в лесу должна восстанавливать его. Он должен ходить в лес часто и предпочитать прогулки в лесу любому вредному досугу.

Если вы влюблены, то мысли о любимом надолго не оставляют вашу голову, вам радостно жить, потому что у вас в жизни появился источник удовольствия. То же самое примерно вы должны чувствовать и по отношению к звукам леса, если вы действительно наслаждаетесь этим, а не врете.

А что в реальности? Человек такой ходит в лес два раза в год, как те «большие любители» искусства, которые изредка посещают музей и ничего про искусство не читают.

Вред лицемерия и позерства в том, что вы хотите считать себя возвышенными и интеллектуальными и создаете такую видимость, а в реальности кайф вам доставляют сдобные булки, пивас и переписка с каким-нибудь секси. Ну еще премия конечно и мечты об отпуске у моря. И вы не влияете на свои приоритеты, потому что не видите их.

Если очень честно рефлексировать, от чего у вас кайф, к чему и к кому у вас реальная, а не воображаемая тяга, можно видеть свое поле.

Видеть поле — это видеть расстановку сил, видеть приоритеты своих влечений. Куда вас тянет и насколько, какие противоречивые влечения борятся в вас.

Пока вы не видите свое поле, не мечтайте видеть поле отношений и эффективно действовать в нем.

Сначала, прежде всего остального, нужно научиться честной и ясной рефлексии. Не строить из себя никого, не врать себе.

Вот это постоянное вранье, что в ресурсе все хорошо, но почему-то заниматься им неохота — из-за привычки считать себя лучше, чем есть.

Вчера читали такого клоуна, благо он еще маленький, есть время поумнеть.

Но если вы взрослый человек, необходимо быть очень честным с собой.

Только опознав свои реальные, а не воображаемые приоритеты, можно увидеть ситуацию со своим кругом ресурсов.

Чего вам хочется? От чего вы получаете кайф? К чему или к кому вас тянет?

А теперь в обратную сторону. То, к чему вы тянетесь, тянется к вам? Платит вам той же монетой? Дает вам признание, деньги, возможности?

Баланс у вас с ресурсами или дисбаланс или дефолт?

Вот это будет честная оценка своего поля и своего круга ресурсов в этом поле.

Без вранья о том, как вас завораживает поэзия или радует волонтерство, и сколько вы от этого якобы получаете энергии.

Энергия — физическая величина, она должна проявляться в зримом улучшении качества жизни, заметном со стороны.

Пока не научишься говорить себе правду, о работе над собой можно забыть.

Готовы проанализировать свои приоритеты честно? Хотя бы частично. Но вместе с обратной связью.