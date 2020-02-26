У Прохора Шаляпина появились проблемы со здоровьем после отпуска с миллионершей

26.02.2020, 21:04, Разное

У певца Прохора Шаляпина ухудшилось здоровье после отпуска с таинственной женщиной-миллионершей из Канады. О проблемах музыканта пояснила его лечащий врач.

Свободное время Прохор Шаляпин провел в шикарных условиях в компании 40-летней предпринимательницы, которая владеет несколькими миллионами долларов. Вместе с ней российский артист отдыхал в одном из номеров отеля в Лос-Анджелесе, где за проживание новая подруга исполнителя заплатила два миллиона рублей. После этого пара отправилась в круиз по Тихому океану, в процессе которого Шаляпин и его спутница бывали только в самых лучших заведениях и перемещались в случае необходимости на лимузинах.

Недавно певец возвратился в Россию и прошел медицинское обследование, выявившее у него определенные проблемы со здоровьем. Диетолог, которая лечит звездного пациента, пояснила об увеличении массы тела подопечного, чем тот нанес себе сильный вред. «Попало» ему за употребление сладкого, поздние ужины и переедание, в частности. Теперь в целях восстановления самочувствия Прохору Шаляпину нельзя есть после восьми часов вечера, а в рацион следует включить продукты, насыщенные белками и клетчаткой. На этот момент удалось достигнуть определенных результатов: музыкант не прикасается к кондитерским изделиям промышленного производства, но для восстановления сил ему необходимо гораздо больше времени.