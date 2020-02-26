Юлия Барановская наотрез отказалась комментировать скандал с Алёной Водонаевой

26.02.2020, 21:04, Разное

Телеведущая программы «Мужское/Женское» Юлия Барановская наотрез отказалась комментировать скандал с Алёной Водонаевой, назревший после её слов об увеличении материнского капитала в России. Она не хочет вмешиваться в подобные истории.
Юлия Барановская приняла участие в съёмках нового выпуска проекта Peopletalk Лауры Джугелии. Во время интервью телеведущую спросили, почему она не общается с журналистами по поводу разводов знаменитостей и избегает говорить о скандалах. Барановская заявила, что никто не давал ей права обсуждать чужую личную жизнь. Она выслушивает исключительно участников бракоразводного процесса и посвящает этому выпуск передачи, если считает историю интересной. Ведущая не хочет опускаться до выслушивания сплетен и интриг. Скандал с Водонаевой знаменитость не комментирует, поскольку ей не нравится популярность, приобретённая с помощью такого рода тем. Барановская попросила не беспокоить её подобными вопросами.

Ранее Водонаева в Instagram раскритиковала повышение материнского капитала. По её мнению, это приведёт к увеличению рождаемости в финансовое неблагополучных российских семьях. Водонаева негативно высказалась в адрес правительства РФ, которое не обеспечивает людям в стране достойную жизнь.



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