Появились официальные рендеры одного из самых мощных смартфонов современности Oppo Find X2
26.02.2020, 21:04, Разное
Официальный изображения гаджета обнародованы на странице популярного в Сети инсайдера, публикующегося под ником AndroidSaint. Рендеры открывают некоторые особенности новинки Oppo – смартфона Find X2.
Девайс получил дисплей с разрешением 3K при частоте обновления 120 Гц. Базой для мощного смартфона служит Snapdragon 865 в сочетании с 12 Гб ОЗУ. Ожидается появление в новом гаджете 60-кратного зума, позволяющего фотографировать объекты, расположенные на большом удалении от пользователя.
Одной из основных особенностей Find X2 от Oppo станет скоростная проводная зарядка на 65 Вт и беспроводная на 30 Вт. Устройство дебютирует 6 марта, но пока информация об его стоимости отсутствует.
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