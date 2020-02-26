В мире: Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой

26.02.2020, 20:58, Новости дня

Беспрецедентное для европейской дипломатии решение приняла Грузия — она отказалась проводить на своей территории совещание глав МИДов стран Совета Европы. А все из-за того, что на это совещание мог приехать представитель России, и даже, возможно, Сергей Лавров. Кто заставил Тбилиси принять такое решение?

Грузия отказалась проводить в мае в своей столице, Тбилиси министериал – традиционное совещание глав МИДов стран Совета Европы (СЕ). Это произошло из-за потенциальных проблем с прибытием российской делегации. Теперь в итоге министериал будет проведен в Страсбурге.

По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, Грузия «искренне желала принять беспрецедентный форум» и вела консультации с генсеком СЕ, его секретариатом о «всех возможных сценариях», чтобы «не нанести ущерб как своей репутации, так и собственному законодательству». «Речь об участии России», – отметил он. В итоге принято решение провести форум в Страсбурге. Такие прецеденты, с его слов, уже бывали. На самом же деле, таких прецедентов не было (а о том, который был, мы расскажем ниже).

Напомним, о чем идет речь. В данный момент Грузия на шесть месяцев является председателем Совета Европы. По этой причине она обязана принимать на своей территории ключевые форумы СЕ. В мае, в частности, в Тбилиси должен был состояться тот самый министериал, на который должна была прибыть и российская делегация во главе с Лавровым (или лицом, его замещающим), поскольку РФ – член Совета Европы.

В Грузии начались чуть ли не бунты с основным требованием не пустить в Тбилиси российскую делегацию (газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом). Оппозиция выступала не только с обычных русофобских позиций, но и с чисто юридических. Дело в том, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, как и многие другие российские граждане, подпадает под действие закона Грузии «Об оккупированных территориях». Согласно данному закону, любой иностранец, побывавший на территории Абхазии и Южной Осетии без санкции грузинской стороны – нарушитель государственной границы и ему грозит тюремный срок до 15 лет. Лавров там неоднократно бывал, не запрашивая, естественно, грузинской визы, и потому формально должен был бы быть арестован прямо на таможне в аэропорту Тбилиси. Там еще дополнительная статья за «сотрудничество с оккупационными властями», под которыми понимаются власти Абхазии и Южной Осетии, что усугубляет приговор. До пожизненного.

В Грузии полгода велись напряженные дебаты о том, как поступить в такой ситуации. С одной стороны, председательство в СЕ – большой шанс для захолустной страны заявить о себе и привлечь к себе внимание на международной арене. Об этом шансе говорила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Кроме того, танцы вокруг министериала нехорошо сказывались на имидже Грузии в Европе, хотя именно повышению этого имиджа эти полгода и должны были способствовать.

С другой стороны, оппозиционные силы развернули активную кампанию, в том числе и в виде уличных акций, обещая устроить скандал в случае приезда на министериал российской делегации. И даже – повторить нечто вроде того, что случилось после пребывания в парламенте Грузии делегации православного союза.

Грузинская исполнительная власть, надо отдать ей должное, до последнего пыталась вести себя цивилизованно. И президент Зурабишвили и министр иностранных дел Давид Залкалиани буквально до последней минуты регулярно подчеркивали, что Грузия обязана выполнить свои международные обязательства и принять министериал, обеспечив российской делегации должный и уважительный прием. Более того, переговоры о приезде российской делегации, по данным газеты ВЗГЛЯД, велись вплоть до прошлой недели. Рассматривались и варианты с не приездом лично Лаврова, а с заменой его на посла РФ в ЕС Владимира Чижова, что предусматривает регламент ЕС.

Лично Чижов в Абхазии и РЮО никогда не бывал, и, следовательно, под грузинский закон «Об оккупированных территориях» не подпадает.

Достигнуть компромисса (и не будоражить грузинскую оппозицию) было вполне реально.

Полторы недели назад, 14 февраля министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани официально заявил, что министериал СЕ в Тбилиси состоится 14-15 мая при любых обстоятельствах и с участием российской делегации. МИД Грузии официально опроверг (!) информацию о том, что грузинские власти могут обратиться к Совету Европы с просьбой перенести министериал в Страсбург. «Наша позиция известна, что Грузия, как страна-председатель, будет действовать согласно правилам и процедурам данной организации, чтобы обеспечить проведение министериала на соответствующем уровне. Для нас самое важное — то, что интересы страны будут защищены. Кто и как прибудет, об этом пока преждевременно говорить», — говорил Залкалиани.

За день до этого, 13 февраля, бывший замглавы российского МИДа, а сейчас сенатор Григорий Карасин заявлял, что российская делегация в Тбилиси поедет, а кто ее возглавит — «это вопрос богословский». Посол Карасин более 10 лет отвечал за женевские переговоры с Грузией и формально, и неформально и такие формулировки из его уст – нормальное дело. Попробуйте десять лет с грузинами политическую и бытовую повестку дня обсуждать – сами о Боге заговорите.

И вот теперь Залкалиани меняет свою позицию на 180 градусов. Выясняется, что он все-таки вел переговоры с ЕС о переносе министериала, хотя еще полторы недели назад категорически это отрицал.

«Прецедентом» же, о котором говорил Залкалиани, стала отмена проведения в декабре в Тбилиси Бюро Парламентской ассамблеи, на которую также должна была прибыть российская делегация во главе с Петром Толстым, ныне вице-спикером ПАСЕ. Грузинская сторона тогда точно так же закулисно обратилась в Страсбург, объяснила свою позицию нежеланием и неспособностью адекватно принять российскую делегацию и добилась переноса заседания в Страсбург. Но все это не двусторонние визиты, а многосторонние конференции, где Грузия обязана принимать международные делегации. Вот просто обязана, и ее личного при этом мнения никто не спрашивает. Это вопрос дипломатических взаимоотношений, а не внутригрузинских раскладов.

Но дело все-таки в том, что правительство Тбилиси не способно контролировать собственную страну, и, следовательно, выполнять свои международные обязательства. Мы имеем дело с территорией, где политическая активность определяется русофобскими группами, что зачастую идет в разрез с международной активностью и амбициями исполнительной власти. Приезды российских делегаций на международные конференции будут однозначно сопряжены с бесконечными выходками уличных активистов под различными русофобскими лозунгами, и ничего с этим поделать нельзя. И надо понимать, что русофобия – это не проявление в Грузии деятельности каких-то маргинальных партий, а общее состояние национальных эмоций.

Грузинское общество в принципе это состояние поддерживает. Все без исключения, даже если забыть о потере российского туризма. Принимающая сторона любила не русских туристов, а их деньги. И о деньгах очень сожалеет. А о русских не сожалеет вообще.

Потому что они Абхазию и Южную Осетию оккупировали, и вообще столько лет измывались над свободолюбивым народом, что подарили ему образование, культуру, Академию наук, искусство и непомерный по меркам Советского Союза уровень жизни, основанный на криминалитете, теневом бизнесе и пренебрежении очевидными законами сосуществования, принятыми в Европе. И теперь Грузия отказывается от проведения общеевропейского саммита через полторы недели после того, как официально подтвердила свое согласие.

Ну, и не очень хотелось. РФ не заинтересована в участии в министериале СЕ именно в Тбилиси. Вряд ли в Москве кто-то заинтересован в каких-то специальных отношениях с Грузией. По большому счету, неважно, где он проходит, просто Грузия удивительным образом на пустом месте снова проявила недоговороспособность и неуправляемость из-за массовой русофобской истерии. Руководство этой страны еще раз подтвердило, что никаких договоренностей с Грузией не существует и существовать не может. И это, пожалуй, диагноз.

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