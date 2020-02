Шарапова ушла из тенниса из-за беременности

26.02.2020, 20:54, Новости дня

32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова, заявившая 26 февраля о неожиданном завершении спортивной карьеры из-за травм, ждет ребенка, сообщает издание Teleprogramma.

Как пишет таблоид, в последнее время победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде отдает предпочтение одежде свободного кроя, пытаясь таким образом скрыть беременность.

Предполагаемым отцом будущего ребенка Шараповой, по информации Ruposters, является английский бизнесмен Александр Гилкс, в отношениях с которым теннисистка состоит около двух лет.

На персональной страницев в Instagram Гилкс опубликовал фото с церемонии награждения актеров премией «Оскар», на котором Шарапова позирует в свободном платье, скрывающем очертания фигуры.

A touch of neon and a shiny brow @vanityfair

Издание напоминет, что месяц назад Шарапова на своей персональной странице в Instagram опубликовала фото, продемонстрировав на безымянном пальце правой руки кольцо с бриллиантом. Это послужило поводом для разговоров о возможной помолвке теннисистки с Гилксом, сообщается на сайте издания.

3 hours of sleep, a * to NY, and a quick turnaround (a bath unfortunately not included * ) at @sohohousenewyork to help launch @evianwater new sustainable activations during #NYFW.

Комментируя заявление спортменки об уходе из тенниса, Гилкс на своей персональной странице в Instagram написал, что «впереди ее ждет новая интересная глава».

Шарапова 26 февраля на своей странице в Instagram опубликовала свое детское фото, заявив, что вне заивимости от того, какой будет новая глава ее жизни, она будет продолжать развиваться. «Теннис, я прощаюсь», – написала теннисистка.

Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing. Tennis—I’m saying goodbye.

Шарапова начала карьеру в 2002 году. В 2005-м она впервые стала лучшей теннисисткой планеты.

На протяжении карьеры спортсменка завоевала 32 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, в том числе в ее активе пять побед на турнирах Большого шлема.

Летом 2016 года Шарапову дисквалифицировали на два года из-за употребления допинга. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию россиянки до 15 месяцев.

О завершении спортивной карьеры теннисистка Шарапова заявила 26 февраля, опубликовал информацию на страницах журнала Vogue.