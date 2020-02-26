Промышленное производство в Украине упало в январе на 5,1% по сравнению с январем-2019 – Госстат

26.02.2020, 20:54, Новости дня

В январе 2020 года промышленное производство снизилось по сравнению с показателями января 2019 года на 5,1%. Об этом 26 февраля сообщила Государственная служба статистики (.doc).

Еще большее падение зафиксировано по сравнению с данными за декабрь 2019 года – 8,4%.

Наибольшее годовое падение промышленного производства в Украине зафиксировано в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом – минус 11,8 процентных пункта.

19 февраля 2020 года Кабинет Министров Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности. Его главной задачей является обеспечение роста промышленного производства и создание новых рабочих мест.