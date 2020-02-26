Папа Франциск выразил солидарность с жертвами коронавируса

26.02.2020, 20:52, Новости дня

Папа Франциск в среду выразил солидарность со всеми, кого затронула вспышка коронавируса, и высоко оценил усилия по борьбе с заболеванием.

Италия столкнулась с самой острой вспышкой нового вируса в Европе: в стране зафиксировано 374 случая заражения и 12 смертей.

«Я хотел бы выразить солидарность всем пациентам с коронавирусом и работникам сферы здравоохранения, которые их лечат, а также гражданским властям», – сказал понтифик в ходе еженедельной аудиенции в Ватикане.

Среди 12 000 верующих, собравшихся на площади св. Петра, чтобы увидеть папу римского, было лишь несколько человек в масках.

В конце аудиенции 83-летний Франциск не уехал на своем «папамобиле», а пошел в толпу, пожимая руки взрослым и целуя детей.

Папа Франциск известен тем, что не избегает физического контакта с людьми, однако предпочитает, чтобы верующие не целовали его перстень, поскольку считает, что это может привести к распространению микробов.

В своем выступлении по случаю начала Великого поста понтифик призвал католиков «выключить телевизоры и открыть Библию».

«Пора отключиться от мобильных телефонов и подключиться к Евангелию», – сказал он, отметив, что в последнее время в мире «слишком много вербального насилия, обидных и оскорбительных слов, которые разносятся соцсетями».