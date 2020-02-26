Папа Франциск выразил солидарность с жертвами коронавируса

26.02.2020, 20:52, Новости дня

Папа Франциск в среду выразил солидарность со всеми, кого затронула вспышка коронавируса, и высоко оценил усилия по борьбе с заболеванием.

Италия столкнулась с самой острой вспышкой нового вируса в Европе: в стране зафиксировано 374 случая заражения и 12 смертей.

«Я хотел бы выразить солидарность всем пациентам с коронавирусом и работникам сферы здравоохранения, которые их лечат, а также гражданским властям», – сказал понтифик в ходе еженедельной аудиенции в Ватикане.

Среди 12 000 верующих, собравшихся на площади св. Петра, чтобы увидеть папу римского, было лишь несколько человек в масках.

В конце аудиенции 83-летний Франциск не уехал на своем «папамобиле», а пошел в толпу, пожимая руки взрослым и целуя детей.

Папа Франциск известен тем, что не избегает физического контакта с людьми, однако предпочитает, чтобы верующие не целовали его перстень, поскольку считает, что это может привести к распространению микробов.

В своем выступлении по случаю начала Великого поста понтифик призвал католиков «выключить телевизоры и открыть Библию».

«Пора отключиться от мобильных телефонов и подключиться к Евангелию», – сказал он, отметив, что в последнее время в мире «слишком много вербального насилия, обидных и оскорбительных слов, которые разносятся соцсетями».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Польша купит 32 американских истребителя F-35А

07.02 / «Газпром» в 2020 году может разместить еврооблигации на 6 млрд евро

29.01 / В «Укроборонпроме» заявили, что БТР-4Е, на которых обнаружили дефекты, – «надлежащего качества»

09.01 / Россиян предупредили о вреде фаст-фуда

04.01 / Жена Роналду показала снимки поцелуя с ним

05.02 / Кабмин привязал зарплату министров к средней зарплате по стране

25.01 / Стартовал подготовительный этап национальной премии «Студент года»

20.02 / В мире: Коронавирус вызвал на Украине эпидемию истерии и паники

11.02 / Взрыв у военной академии в Кабуле: есть погибшие и раненые

19.01 / «Атлетико» проиграл «Эйбару», «Реал» победил «Севилью». Результаты 20-го тура чемпионата Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика