В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
26.02.2020, 20:51, Новости дня
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе подтвердила информацию о первом выявленном случае заражения новым типом коронавируса в стране.
«Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом. Заражен житель Грузии, который вчера прибыл из Ирана через Азербайджан», – приводит ее слова РИА «Новости».
Власти Грузии приняли решение ограничить на две недели въезд граждан из Ирана.
Напомним, ранее первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Северной Македонии, Финляндии, Пакистане, Греции и Бразилии.
МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением в этих странах коронавируса.
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