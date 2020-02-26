Фигуристы Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры

26.02.2020, 20:51, Новости дня

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступавшие в парном катании и завоевавшие серебряные награды Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, завершили карьеру.

«Друзья, к сожалению, нам приходится прощаться сегодня», – сказал Энберт на шоу фигуристов в Москве, передает РИА «Новости».

Забияко, в свою очередь, отметила, что им бы хотелось и дальше радовать своими выступлениями зрителей, но «жизненные обстоятельства складываются немного иначе».

«Но, может, оно к лучшему. Саша, ты лучший партнер в этой Вселенной», – обратилась она к Энберту.

В октябре прошлого года Энберт объявил о приостановлении карьеры, так как не получил медицинский допуск к соревнованиям и тренировкам. Ему позволена только «аэробная нагрузка с невысоким пульсом – до 140 ударов в минуту, и без резких перемен нагрузки». Ситуация со здоровьем фигуриста за последнее время не изменилась.

Пара была создана в 2015 году, в 2018 году они завоевали серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане, стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года. Дважды были бронзовыми и один раз серебряными призерами чемпионата России.

Ранее в среду о завершении карьеры также заявила теннисистка Мария Шарапова.



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