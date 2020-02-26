Корольчук: В САП продолжают рассматривать дело «Роттердам плюс» как шанс доказать свою полезность власти

26.02.2020, 20:42, Новости дня

Специализированная антикоррупционная прокуратура специально затягивает дело по «Роттердам плюс», написал в своем Facebook член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Президент [Владимир] Зеленский еще в июле прошлого года заявил, что формулы «Роттердам плюс» больше не существует. Председатель НАБУ [Артем] Сытник признал, что методика расчета стоимости угля или же «Роттердам плюс» соответствует международным рыночным условиям. Даже подтвердил, что новая газовая формула «Амстердам плюс» и угольная «Роттердам плюс» – абсолютно похожи. Казалось, что дискуссионный и уже глубоко политический вопрос «Роттердама» навсегда исчезнет из медиа-пространства. Особенно после «Амстердам плюс» даже в многолетних упорных критиков «Роттердама плюс» закончились аргументы. Но нет. Как оказывается судебное дело «Роттердам плюс» жива и не собирается «умирать», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что САП, несмотря на отсутствие доказательств по делу, делает вид, что все обвинения собраны и «вот-вот будет вердикт суда».

«С одной стороны, дело касается бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-членов комиссии. С другой стороны, дело возбудили против работников ДТЭК, которых обвиняют в убытках, которые якобы нанесла формула «Роттердам плюс». Уже не стоит дискутировать не на тему «убытков» для кого – государства, бюджета, компаниям, бывшего ГП «Энергорынок». Хотя сумма заявленных НАБУ и САП «убытков» в 18 млрд грн – это ключевое в обвинениях, но других фактических доказательств этих убытков в деле просто не существует. На самом деле судьи уже даже устали от переливания «из пустого в порожнее» при рассмотрении этого дела. И такое впечатление, что уже давно сами ждут закрытия дела. Однако, САП использует тактику затягивания дела и пытается выиграть время», – считает Корольчук.

Он убежден, что новые экспертизы по этому делу вряд ли удастся провести, а уже существующие подтверждают обоснованность формулы «Роттердам плюс».

«Скорее всего, в САП понимают, что дело «Роттердам плюс» уже стало балластом и только создает и усиливает и так негативный имидж антикоррупционных органов. Поэтому идет поиск благородного и чистого выхода из ситуации. НАБУ и САП сами попали в яму, которую копали то ли для Вовка с НКРЭКУ, то ли для работников ДТЭК. Теперь в НАБУ и САП придется искать объяснение, на какие такие «расследования» были потрачены средства налогоплательщиков, поскольку результата расследования против «Роттердама плюс» нет. Да и не могло быть, и это было понятно еще с 2017 года, когда к вопросу «Роттердама плюс» подключились политики, активисты, нынешний глава комитета в парламенте [нардеп от «Слуги народа» Андрей] Герус. И превратили историю с формулой в манипулятивный инструмент, которым пытались давить на участников рынка», – заявил эксперт.

Корольчук отметил, что в САП трижды продлевали срок досудебного расследования и при этом еще два года готовились материалы для объявления подозрений.

«В конце концов, материалы дела уже сейчас показывают, что даже для применения мер в отношении экс-членов НКРЭКУ или ДТЭК не было достаточных правовых оснований. Состав преступления не доказан, а доказательная база – построена на мифах и предположениях. Мифы, кстати, касающиеся якобы многомиллиардных прибылей, которые получили тепловые электростанции, входящие в структуру ДТЭК. Данные государственного Института экономики и прогнозирования НАН Украины демонстрируют, что доходность ТЭС в течение 2012–2017 гг. была существенно ниже АЭС «Энергоатома» и ГЭС «Укргидроэнерго». И тем более доходность ТЭС Украины ниже, чем в странах с угольной генерацией – Россия, Польша, Китай», – написал он.

САП продолжает затягивать дело, чтобы показать власти свою работу, предполагает Корольчук.

«Возникает вопрос – для чего же тогда САП хватается за дело «Роттердам плюс»? Скорее всего, в САП и дальше продолжают рассматривать это дело как некий шанс доказать свою полезность и эффективность для власти. Но попытка раскрутить из «Роттердама плюс» большую и скандальную коррупционную историю завершилась фиаско. И похоже, что в САП просто еще этого не поняли, а потому и дальше крутят пластинку со старой мелодией», – подытожил автор.

Для чого САП затягує справу «Роттердам плюс»?Президент Зеленський іще у липні минулого року заявив, що формули… Posted by Yuriy Korolchuk on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

24 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших угольную формулу «Роттердам плюс». С 1 июля 2019 года вступил в силу закон о новом рынке электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен упразднены, формула «Роттердам плюс» прекратила действие.

Экономическую обоснованность и законность формулы «Роттердам плюс» подтвердил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Европейская ассоциация угля и лигнита Euracoal также пришла к выводу, что использование формулы «Роттердам плюс» украинскими властями было обоснованным подходом.

Следствие как минимум пять раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о нанесенном ее применением ущербе, сообщило 8 октября издание Delo.ua со ссылкой на материалы переписки Специализированной антикоррупционной прокуратуры с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.