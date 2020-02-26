Сенатор Круз готовит слушания об авиаперелетах в связи с коронавирусом

26.02.2020, 20:32, Новости дня

В среду сенатор-республиканец Тед Круз, председатель сенатского подкомитета по авиации и космосу, объявил, что проведет слушания о роли коммерческих авиаперелетов в сдерживании распространения коронавируса и о работе Конгресса для предотвращения угрозы новых вспышек инфекции.

«Поскольку все больше стран страдает от этой смертельно опасной болезни, а беспокойство в обществе продолжает расти, американцы хотят верить в способность правительства отреагировать на этот кризис в области здравоохранения, – говорится в пресс-релизе законодателя. – Буквально вчера Центр по контролю над заболеваниями призвал американцев быть готовыми к тому, что вирус может распространиться в Соединенных Штатах. А учитывая большой исторический опыт Коммунистической партии Китая в утаивании правды, есть основания для беспокойства по поводу того, насколько далеко коронавирус распространился по всему региону».

Круз подчеркивает, что существует опасность «потенциального превращения (вспышки) в пандемию». Быстро меняется и экономическая ситуация, отмечает сенатор, поскольку мировые рынки отражают неопределенность и страх, вызываемый этой болезнью.

«Правительство США несет ответственность за защиту американцев, и важно, чтобы американский народ имел ясность в отношении того, как Соединенные Штаты и, в частности, авиационная отрасль, работают над тем, чтобы сдержать это заболевание. Это то, чего, я надеюсь, мы добьемся благодаря слушаниям (в Сенате)», – отметил законодатель.

Слушания на тему: «От атипичной пневмонии до коронавируса: изучение роли глобальной авиации в сдерживании инфекционных заболеваний» назначены на 4 марта. Список свидетелей, приглашенных на это заседание, пока не опубликован.

Ранее Тед Круз уже выступал с призывом запретить полеты США в Китай и из Китая в США, а также предлагал ввести дополнительные проверки в американских аэропортах.