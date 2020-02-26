Сенатор Круз готовит слушания об авиаперелетах в связи с коронавирусом

26.02.2020, 20:32, Новости дня

В среду сенатор-республиканец Тед Круз, председатель сенатского подкомитета по авиации и космосу, объявил, что проведет слушания о роли коммерческих авиаперелетов в сдерживании распространения коронавируса и о работе Конгресса для предотвращения угрозы новых вспышек инфекции.

«Поскольку все больше стран страдает от этой смертельно опасной болезни, а беспокойство в обществе продолжает расти, американцы хотят верить в способность правительства отреагировать на этот кризис в области здравоохранения, – говорится в пресс-релизе законодателя. – Буквально вчера Центр по контролю над заболеваниями призвал американцев быть готовыми к тому, что вирус может распространиться в Соединенных Штатах. А учитывая большой исторический опыт Коммунистической партии Китая в утаивании правды, есть основания для беспокойства по поводу того, насколько далеко коронавирус распространился по всему региону».

Круз подчеркивает, что существует опасность «потенциального превращения (вспышки) в пандемию». Быстро меняется и экономическая ситуация, отмечает сенатор, поскольку мировые рынки отражают неопределенность и страх, вызываемый этой болезнью.

«Правительство США несет ответственность за защиту американцев, и важно, чтобы американский народ имел ясность в отношении того, как Соединенные Штаты и, в частности, авиационная отрасль, работают над тем, чтобы сдержать это заболевание. Это то, чего, я надеюсь, мы добьемся благодаря слушаниям (в Сенате)», – отметил законодатель.

Слушания на тему: «От атипичной пневмонии до коронавируса: изучение роли глобальной авиации в сдерживании инфекционных заболеваний» назначены на 4 марта. Список свидетелей, приглашенных на это заседание, пока не опубликован.

Ранее Тед Круз уже выступал с призывом запретить полеты США в Китай и из Китая в США, а также предлагал ввести дополнительные проверки в американских аэропортах.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Новосибирский дом ветеранов решили проверить после сообщений о жестоком обращении

14.01 / Гаджеты: Представлен концепт летающего такси Hyundai для Uber

18.02 / Microsoft отозвала опасное обновление Windows 10

03.02 / Гаджеты: Google Translate переводит человеческую речь в режиме реального времени

02.01 / Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин

08.02 / День науки в Курчатовском институте: мегасайенс и уникальная выставка картин

18.02 / Следователи проверяют информацию о 95-летнем ветеране, живущем в доме без удобств

31.01 / В школе один подросток молотком выбил глаз другому

19.02 / Китайские врачи вылечили от коронавируса двух самых маленьких пациентов в стране

22.02 / В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика