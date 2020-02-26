Браузер Brave покажет веб-страницу, даже если она была удалена

26.02.2020, 20:30, Новости дня

Создатели Brave — браузера с собственной криптовалютой, пользователи которого могут получать вознаграждение за просмотр рекламы, — интегрировали поддержку сервиса The Wayback Machine. Теперь, если запрошенная страница не будет найдена, вместо ошибки 404 программа предложит открыть её копию из интернет-архива.

Новая функция доступна в последней версии Brave (1.4) для компьютеров. Помимо 404 («Страница не найдена»), браузер проверяет 14 других кодов ошибок HTTP, из-за которых не удалось соединиться с сервером либо страница была удалена (408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 и 526).

Brave — пока единственный браузер со встроенным The Wayback Machine. Пользователи Safari, Chrome и Firefox могут получить аналогичную функцию, установив расширение.

Сервис The Wayback Machine (archive.org/web), в котором хранятся исторические копии веб-страниц, был запущен в 1996 году. Его поддержкой занимается организация The Internet Archive, создатель крупнейшего интернет-архива Archive.org.

«Машина времени» позволяет узнать, как выглядел тот или иной сайт 5, 10 или 20 лет назад, даже если его уже давно не существует. За все время работы сервис заархивировал свыше 900 миллиардов адресов и более 400 миллиардов веб-страниц.

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Вести.Hi-tech



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