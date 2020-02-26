Нижегородским многодетным семьям бесплатно установят пожарную сигнализацию

26.02.2020, 20:30, Новости дня

Нижегородским многодетным семьям бесплатно установят пожарную сигнализацию. Сделать такой подарок МЧС решило в связи с сезонным увеличением количества возгораний в жилых домах. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

Эффект от установки сигнализации — на лицо. В случае, если в воздухе увеличивается насыщенность продуктами горения, срабатывает датчик. Раздается оглушительный сигнал об опасности, и у людей хватит времени, чтобы покинуть помещение.

На новогодних праздниках было зафиксировано множество случаев возгораний, сообщили в пожнадзоре. Так что установка сигнальных противопожарных датчиков очень актуальна. Особым категориям жителей — многодетным семьям и одиноким пожилым людям — сигнализация устанавливается в первую очередь и бесплатно. Как показывает статистика, в домах, где уже появились оповещатели, не было зафиксировано пожаров, тем более, смертельных случаев. И неважно, что стало причиной возгорания: неосторожность в обращении с огнем или неисправная электротехника.

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ГТРК "Нижний Новгород"