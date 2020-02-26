Коронавирус и туризм: куда ехать, чтобы не заразиться?

26.02.2020, 20:30, Новости дня

У троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, подтвердился коронавирус. Они и другие эвакуированные остаются на карантине в Казани и чувствуют себя хорошо. Тем не менее, РФ продлевает до 1 апреля все ранее введения ограничения на пересечение границы с Китаем и авиасообщение, а также вводит ряд новых защитных мер.

Летать в Китай продолжит только "Аэрофлот", а чартерами авиакомпании "Аврора" будут возвращать на родину российских граждан. Южнокорейские рейсы Аэрофлота также, как и китайские, будут летать через терминал F аэропорта Шереметьево. Туда же направят и рейсы из Ирана, но транзитные визы для граждан Ирана с 1 марта выдавать не будут. По данным оперативного штаба, все российские регионы обеспечены тест-системами. И, наконец-то, началась разработка вакцины.

"Штамм у нас есть, мы его получили, – заявил вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. – Наработано сейчас пять прототипов вакцины, но это начальная стадия работы. Когда у нас будут более конкретные результаты, безусловно, мы проинформируем об этом".

Около 8 тысяч россиян сейчас находятся под наблюдением в больницах. Вслед за Москвой и другие регионы будут обязаны провести дополнительное обследование пациентов.

"Всех больных пневмонией обследуют дополнительно на коронавирус, это обязательное условие, – проинформировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. – С начала этой недели мы распространяем этот опыт, это требование практически на все города страны".

26 февраля Роспотребнадзор предписал усилить режим в кафе и ресторанах Москвы: дезинфицировать обеденные залы два раза в день, дверные ручки и кассовые аппараты – каждый час. Дезинфекция посуды должна продолжаться 90 минут при температуре не ниже 65 градусов Цельсия. Персонал должен носить одноразовые защитные маски и менять их не реже чем раз в три часа.

"На каждом объекте должен быть запас дезинфицирующих средств, должен быть запас одноразовых масок, должны быть предусмотрены наличие бактерицидных облучателей, которые могут работать в присутствии посетителей", – рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Нонна Фомкина.

Татьяна Голикова тем временем отдельно обратилась к тем, кто планирует поездку в Италию.

"Что касается Итальянской Республики, то с учетом, что страна входит в Евросоюз, принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно, – отметила она. – Обращаемся к нашим гражданам и нашим туроператорам: воздержаться от поездок в Итальянскую республику".

Коронавирус серьезно бьет по туризму. Как быть с предстоящими отпусками, когда каждый день инфекция захватывает новые города и страны?

Пока официально помимо Китая Роспотребнадзор не рекомендует посещать три страны: Иран, Южную Корею и Италию. Последняя при этом входит в десятку самых популярных мест отдыха россиян. Более 1 миллиона турпоездок совершили туда наши соотечественники только за 9 месяцев прошлого года. Сейчас в Италии могут находиться около 20 тысяч наших граждан, большинство – в Риме и на горнолыжных курортах.

Посольство РФ в республике настоятельно рекомендует не ездить в регионы, где наибольшее число зараженных. Это север страны: области Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья.

Национальное агентство Италии по туризму выпустило свои рекомендации: придерживаться безопасного расстояния в 1 метр, часто мыть руки и использовать спиртовые дезинфицирующие средства. Вирус передается при тесном контакте и живет на поверхностях около 30 минут, предупредили специалисты.

Еще одно популярное летнее направление – Испания. Есть случай заражения в Барселоне. На карантине сейчас – отель на Тенерифе, где отдыхают как минимум двое россиян.

Исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств" Наталия Осипова отметила, что турист, решивший отказаться от поездки, имеет право аннулировать договор с туроператором.

"Но также он имеет право перенести дату отдыха или изменить направление отдыха. То есть поменять страну. И ему это право будет предоставлено и оператор, конечно, пойдет навстречу", – отметила она.

Среди безопасных направлений отдыха специалисты называют Болгарию и Турцию – там пока не зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса COVID-19. Однако нет никаких гарантий, что до момента вашей поездки ситуации не ухудшится. Как альтернатива – российские курорты: Крым и Краснодарский край.