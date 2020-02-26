Квят стал четвертым на каталонских тестах «Формулы-1», опередив Хэмилтона

26.02.2020, 20:30, Новости дня

На испанском автодроме "Каталония" завершился четвертый день официальных тренировочных заездов чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". По итогам среды лучший результат продемонстрировал резервный пилот Alfa Romeo Роберт Кубица.

Поляк преодолел 53 круга, а лучшим временем стала 1 минута 16,942 секунды. В тройку лучших также вошли голландец Макс Ферстаппен из Red Bull Racing и мексиканец Серхио Перес из Racing Point.

Российский пилот Alfa Tauri Даниил Квят завершил очередной день предсезонных тестов на четвертой строчке. Он опередил своего партнера по команде Пьера Гасли, ставшего в итоге пятым, а также действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из Mercedes, приехавшего седьмым.



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