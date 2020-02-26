В Москве женщина всадила ножницы в грудь гостя

26.02.2020, 20:30, Разное

В Москве медики

борются за жизнь

мужчины, которого во время ссоры знакомая ударила ножницами в грудь. В полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили гражданина с колотым ранением.

По данным ИА «Невские новости», пострадавшего ранила женщина, когда тот находился у нее в гостях. Злоумышленница накинулась на гражданина с ножницами и ударила его в грудь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.