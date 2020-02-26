В Черновцах госпитализировали второго человека с подозрением на коронавирус

26.02.2020, 20:30, Новости дня

В Черновцах медики обследуют уже двух пациентов с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом. Об этом 26 февраля на брифинге сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук, пишет «Молодий буковинець».

Два человека помещены в инфекционное отделение областной больницы.

«Пациенты находятся в несколько нарушенном, но не критическом состоянии, близком, наверное, к средне тяжелому. У обоих пациентов диагностирована пневмония. Если мы будем говорить о состоянии, то по сравнению с прошлыми сутками, оно улучшилось. Проводится лечение», – сказала Полищук.

25 февраля в больницу обратилась женщина, вернувшаяся из Италии. Затем был госпитализирован мужчина, также долгое время находившийся в этой стране.

«Экспресс-тесты на грипп у них отрицательные. А если речь идет о так называемой полимеразной цепной реакции, то она проводится на грипп. Соответственно, пациенты в течение всей недели будут обследоваться на предмет наличия или отсутствия коронавируса», – добавила Полищук .

По ее словам Полищук, пробы обоих пациентов сегодня будут направлены в киевскую лабораторию.

24 февраля в украинском правительстве отмечали, что ни один гражданин Украины, находившийся в Италии, не заболел COVID-19 – болезнью, вызываемой новым коронавирусом SARS-CoV-2.

На территории Украины заболевших также нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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