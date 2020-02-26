Стало известно о попытках генсека ООН разобраться с невыдачей виз США дипломатам

26.02.2020, 20:26, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен проблемой невыдачи виз США дипломатам, находится в контакте с американскими властями и пытается найти решение проблемы, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Проблема невыдачи виз, ограничений на передвижения представителей определенных государств-членов ООН является вопросом, который весьма тревожит генерального секретаря. Генсек и его юридический советник продолжают выражать обеспокоенность в разговорах с высокопоставленными представителями правительства принимающей страны и пытаются найти решение проблемы», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что РФ потребовала запустить процедуру арбитража в ООН для разрешения ситуации с невыдачей виз США иностранным дипломатам.

В МИД заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать. В Кремле также выражали обеспокоенность из-за невыдачи виз российским дипломатам.

Напомним, 18 октября американцы сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Партия Курца создала коалицию с «Зелеными»

14.02 / «Ждем этот документ». «Схемы» отреагировали на решение Офиса президента обратиться в суд

25.02 / Убрать Медведева и сменить название: в Кремле придумали, как спасти репутацию «Единой России»

07.02 / Россия опровергла переговоры о военной базе на Африканском Роге

16.01 / Бывший заложник Пантюшенко: Охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: «Я жду, когда вы сюда придете и уйдет «русский мир»

20.02 / Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на заявление, что Россия не причастна к утечке писем демократов

26.01 / Из-за неисправности отменен запуск «Союз-2.1а» с военным спутником

18.01 / Маск планирует отправить на Марс 1 млн человек к 2050 году

11.02 / Россияне стали чаще сталкиваться с интернет-угрозами

06.02 / В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных по «московскому делу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика