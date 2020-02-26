Суд в Москве решил, что сотрудника ФБК Шаведдинова законно призвали в армию и отправили на Новую Землю

26.02.2020, 20:25, Новости дня

Мещанский районный суд Москвы 26 февраля признал законными действия военного комиссариата, который призвал в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова и отправил его служить на Новую Землю на Крайнем Севере России.

Ответчиками по иску выступали военный комиссар Москвы Виктор Шепилов, сам военный комиссариат и главное управление МВД по городу. Сотрудники ФБК, которые подали к ним иск, требовали признать незаконными доставку Шаведдинова на сборный пункт, исполнение решения о его призыве на службу и присвоение сотруднику ФБК звания рядовой».

Силовики в декабре 2019 года провели обыск в квартире Шаведдинова, вскрыли болгаркой дверь в его квартиру и увезли мужчину в неизвестном направлении, после чего он исчез. Как выяснилось впоследствии, антикоррупционный активист был отправлен самолетом в армию в секретную часть на Новую Землю. Следственный комитет позже заявил, что обыск у Шаведдинова проведен по уголовному делу об отмывании денежных средств в ФБК (пункт «б» части 4 статьи 174 УК) и был признан «случаем, не терпящим отлагательств».

Письма и телеграммы, которые друзья и журналисты пытались отправить Шаведдинову, возвращались отправителям. Также выяснилось, что в военной части Шаведдинов может разговаривать по телефону только в присутствии офицеров и по громкой связи.

Уголовное дело об отмывании денег в ФБК, в рамках которого прошел обыск у Шаведдинова, Следственный комитет возбудил в августе 2019 года. Сначала следствие утверждало, что в фонде «отмыли» около 1 млрд рублей, полученных незаконным путем. Позднее эта сумма снизилась до 75 млн рублей. В ФБК отмечают, что обыски проходили незаконно, и во время них силовики несколько раз изъяли в фонде компьютеры и оргтехнику. Также у сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального как минимум в восьми городах в рамках этого дела заблокировали личные счета и платежные карты.