Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию

26.02.2020, 20:25, Новости дня

Федеральный конституционный суд Германии 26 февраля разрешил эвтаназию, приняв решение, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека, а запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных и противоречит Конституции, основному закону Германии.

При этом к личным правам человека, согласно решению суда, относится как свобода самостоятельно совершить самоубийство, так и возможность прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни: это особенно подчеркнул председатель высшей судебной инстанции ФРГ Андреас Фоскуле.

Однако вердикт суда не означает, что законодателям в Германии будет запрещено регулировать деятельность организаций, содействующих эвтаназии: они смогут устанавливать ограничения на их деятельность.

Сейчас эвтаназия на коммерческой основе официально разрешена только в Швейцарии: в стране действуют несколько клиник для тех, кто хочет безболезненно расстаться с жизнью. Еще в нескольких странах (Великобритании, Нидерландах и Бельгии) эвтаназия разрешена лишь в случаях неизлечимых болезней, причиняющих больным страдания.

В ноябре 2015 года германский бундестаг объявил вне закона организации, содействующие эвтаназии на коммерческой основе. При этом под запрет попали не только клиники, которые имели «материальную заинтересованность» при предоставлении эвтаназии, но и безвозмездное содействие уходу из жизни неизлечимо больных людей. Нарушение запрета грозило лишением свободы на срок до 3 лет.

Это решение немецкого парламента стало объектом жесткой критики со стороны тяжелобольных пациентов, а также ряда врачей и профильных организаций. Теперь Федеральный конституционный суд встал на их сторону.