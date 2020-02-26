Громкое дело с сомнительными обвинениями рыбопромышленника Юрия Тузова идет к финалу

26.02.2020, 20:23, Новости дня

Спустя два года с момента задержания, вопреки всем доводам адвокатов, дело бизнесмена передали в суд.

Более двух лет назад мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова задержали по обвинению в организации похищения человека. Сторона защиты с весомыми фактами утверждает, что никакого похищения не было, а бизнесмена подставили, инсценировав преступление. Спустя несколько месяцев после ареста Тузова, оперативники ФСБ задержали несколько человек, вымогавших у него деньги за то, чтобы изменить ему меру пресечения.

Как утверждают адвокаты Тузова, все попытки освободить предпринимателя за неимением состава преступления оказались тщетны, несмотря на неопровержимые доказательства его невиновности и отсутствие состава преступления как такового. Между тем, судебный процесс идет полным ходом и, по мнению многих экспертов, напоминает своей нарочитостью и фальшивой игрой актеров дешевое театральное представление.

Например, как сказал известный журналист Александр Невзоров об этом деле: «Мог бы какого-нибудь хотя бы спаниеля украсть, но он (Тузов) выставил Следственный комитет на потеху. И, конечно, за это должен быть унижен, распотрошен, посажен».

Был бы человек, статья найдётся

Напомним, бизнесмен Юрия Тузова арестовали в декабре 2017 года по обвинению в организации похищения человека. Свою вину он отрицает. Более того, его адвокаты предъявили в ходе расследования документы из «Аэрофлота», подтверждающие, что в момент, когда по версии следствия происходила встреча организатора преступления с исполнителями, Юрий Тузов находился в воздухе, а не в Москве.

История с векселем, из-за которого якобы и было совершено преступление, закончилась победой Тузова в арбитражном суде. По словам защиты бизнесмена, мотива в совершении похищения у него нет.

Фото: Коммерсант

Вдобавок ко всему «похитители», ранее давшие показания против Тузова, признались, что оговорили мурманского рыбопромышленника, находясь под жестким давлением следователя управления СКР по ЦАО ГСУ СКР по Москве лейтенанта юстиции Марии Слезкиной и замначальника отдела МУРа майора полиции Александра Барыльченко. В частности, основной исполнитель похищения Висит Ингаев утверждал, что даже не знал, как выглядит рыбопромышленник.

«Мария Слезкина сама показала мне черно­белую фотография Тузова, а в день опознания майор Барыльченко сообщил мне, где именно он стоит и во что одет», — заявил Ингаев в ходе следствия.

Свои слова подозреваемые позднее подтвердили на полиграфе. Что примечательно, этот же следователь предложила Тузову приблизительно за 2 миллиона евро изменить ему меру пресечения на домашний арест, а впоследствии избежать уголовной ответственности. На данный момент Слезкина находится в международном розыске, а Барыльченко на судебных слушаниях говорит, что ничего не помнит, ссылаясь на давность этих событий. Вместе с тем выяснилось, что Павел Сурин, так называемый «потерпевший», разговаривал с «похитителями» по телефону до похищения, более того, в деле есть неопровержимые факты, что он с ними был знаком.

После того, как Тузов успешно прошел проверку на полиграфе и ему смягчили обвинение с организации похищения человека на подстрекательство к этому преступлению, его все-таки отпустили под домашний арест. Однако позже следствие вернулось к первоначальному варианту обвинения, аргументируя это тем, что вымогательство со стороны следователя, никак не относится к преступлению, которое якобы совершил Юрий Васильевич. Но в деле всячески пытаются прикрыть тот факт, что это уголовное дело было сфабриковано ее же руками и возврат к редакции Слезкиной в момент, когда Юрий Васильевич дает показания против нее, свидетельствует об очередной попытке руководителей следственного органа спасти репутацию следователя-взяточника и свою.

Встать — суд идет!

Спустя два года с момента задержания, вопреки всем доводам адвокатов, дело Юрия Тузова передали в суд. По мнению наблюдателей, процесс при этом напоминает театрализованное шоу, где идет явная попытка засудить, по всей видимости, неповинного человека. Помимо того, что идущий по делу свидетель Барыльченко сетует на плохую память, еще и выяснилось, что один из понятых, присутствовавший при опознании Тузова, оказался однокашником Слезкиной, которая, напомним, в международном розыске.

Вопиющим нарушением стал факт того, что судья, по всей видимости, исказила показания в протоколе заседания, указав, что Тузов вылетел из Шереметьево в 22.25, хотя на самом деле по документам, предоставленным защитой, он улетел в 20.25. Вот это погрешность! Не слишком ли велика ее цена? Адвокат, указав на данное нарушение, ходатайствовал об отводе судьи, но, как и предполагалось, данная мера служителя Фемиды не была применена к самой себе. По некоторым данным судебный процесс продлится еще около месяца.

Что известно о личности Тузова?

В своем регионе Юрия Васильевича многие знают, как порядочного человека и бизнесмена. В 1995 году он создал рыбопромысловую компанию ООО «Норд пилигрим». Более чем за 20 лет объем квоты «Норд пилигрима» увеличился в 30 раз. Все деньги вкладывал в производство. Купил полуразрушенную рыбоперерабатывающую фабрику в Териберке. Собственными силами пытался восстановить ее, чтобы хоть как-то оживить вымирающий поселок, но из-за того, что дорога до населенного пункта бывает по полмесяца закрыта, а часть трудоспособного населения перебралось в более перспективные районы области, фабрику пришлось закрыть.

Досадно признать, что стремление вести честный бизнес в России, пресекается коррупционными схемами давно прогнившей системы правосудия, а те, кто должен наоборот защищать, устраняют всякую возможность отстаивать главные ценности человека, свои честь, достоинство и свободу.

Не секрет, что посадить в нашей стране можно любого, даже самого законопослушного человека, и уж тем более, если дело дошло до суда. По статистике доля оправдательных приговоров в 2019 году составила меньше половины процента. И это далеко не указывает на высокое качество ведения следствия, а скорее оправдывает необходимость в дополнительном финансировании деятельности розыскных органов, не всегда следующих букве закона. Чем закончится дело Юрия Тузова, решит суд, но хочется верить, что его гласность и широкий общественный резонанс, хоть немного повлияют на фортуну правосудия.