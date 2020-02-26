Коммунальщики требуют деньги за обслуживание домофонов

26.02.2020, 20:23, Новости дня

В Казани, в счетах за квартплату, уже появилась новая строка расходов. Возможно, на очереди – остальные регионы России.

В Казани, в счетах за квартплату, уже появилась новая строка расходов. Возможно, на очереди – остальные регионы России.

Одна из самых крупных управляющих компаний ЖКХ в Казани – ООО «Уютный дом» объявила, что теперь она решает, какими домофонами, установленными в подъездах МКД, пользоваться собственникам жилья, и сколько платить за их обслуживание. Коммунальщики, по всей видимости, игнорируют тот факт, что у предпринимателей, предоставляющих услуги домофонной связи, заключены прямые договора с гражданами. Несмотря на это, их оборудование демонтируют, а жителям рассказывают, что бизнесмены 15 лет работали незаконно.

Её пример – другим наука

Видя то, с какой лёгкостью управляющая компания «Уютный дом» захватывает рынок систем контроля и управления доступом в многоквартирных домах (МКД), предприниматели из других регионов России забеспокоились. Они переживают, что схема, которой придерживается «Уютный дом», распространится по всей стране, в этом случае отрасль не ждёт ничего хорошего. Коммунальщики элементарно подомнут под себя всё, что связано с установкой и обслуживанием домофонов.

Отдельное недоумение в деловом сообществе вызывает позиция надзорных органов, силовиков и властей Татарстана. Такое впечатление, что они словно не замечают проблемы: не видят публикаций в прессе, не слышат жалоб от населения по поводу двойных квитанций за услуги домофонной связи.

В опалу попали сразу несколько фирм: ООО «КДК», ООО «Метаком», ООО «Контроль» и другие. Все они не первый год представлены на рынке, и все в одночасье лишились клиентов. Как оказалось, защитить их некому.

Испорченный инвестклимат

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов на протяжении многих лет ведёт системную и активную работу по улучшению инвестиционного климата на подведомственной ему территории. То, что он добился в этом деле значительных успехов, неоднократно отмечали и на международном уровне, и в Кремле. Наверное, поэтому новые правила игры, которые пытается навязать предпринимателям УК «Уютный дом», ничего, кроме недоумения в бизнес-сообществе не вызывают.

Ряд экспертов уже дали понять, что, если такие нападки на коммерсантов происходят в Татарстане, то управляющие компании из остальных регионов обязательно возьмут эти же инструменты захвата бизнеса на вооружение. Свою эффективность они уже доказали. Меньше, чем за месяц казанские коммунальщики получили несколько тысяч клиентов в 100 многоквартирных домах. Всего же жилфонд «Уютного дома» насчитывает 400 МКД, поэтому очевидно, что атаки на бизнес домофонных компаний продолжатся. Как пишут жители в соцсетях: мол, аппетит у коммунальщиков превосходный, да и приходит он во время еды.

Что касается жителей многоквартирных домов, то они добросовестно оплачивали услуги домофонной связи. Некоторые, как, например, клиенты фирмы «Метаком» делали это по 12 лет. Сейчас люди стали как будто заложниками в войне, которую развязали коммунальщики. Им приходят две квитанции на оплату. Первая от хорошо знакомой компании «Метаком», вторая от фирмы «Электрон плюс» — именно её навязывает населению УК «Уютный дом». К тому же, из-за «боевых» действий, домофоны во многих МКД не работают. Получается, что с граждан собирают деньги, а услугу при этом не предоставляют.

Он здесь власть

Кто же этот могущественный «король ЖКХ», решивший в одностороннем порядке изменить правила игры? Кто в Казани определяет: законно работает фирма, или нет? Знакомьтесь: Марат Нуриев.

На этой фотографии – бизнесмен, который одной ногой опирается на коммунальные платежи клиентов «Уютного дома», где он числится генеральным директором, а второй – на власть, ведь Нуриев депутат Госсовета республики Татарстан.

Жилфонд Нуриева, как и его общественный статус, тоже выглядит солидно и привлекательно: это многоквартирные дома, построенные в 1982 – 1984 году. Большинство из них расположены в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. Любой специалист в области ЖКХ подтвердит: такие МКД приносят топ-менеджерам УК баснословную прибыль, хотя и требуют постоянного обслуживания. Судя по тому, в каком состоянии сегодня находятся дома, закреплённые за компанией «Уютный дом», можно сделать вывод, что Нуриев не слишком балует своих клиентов. Например, прогуливаясь по улице Гаврилова, вы с лёгкостью отличите МКД, которым управляет ТСЖ, от жилфонда «Уютного дома». Как говорят очевидцы, территория перед девятиэтажками Нуриева часто захламлена, не убрана и не благоустроена. Впрочем, это совсем другая тема — предмет отдельной публикации. А пока, как видите, депутат-коммунальщик твёрдо стоит на ногах.

Самое парадоксальное в борьбе УК «Уютный дом» с домофонными компаниями, что Нуриев, по всей видимости, выступает в ней и как судья арбитражного суда, и как надзорный орган. Не стесняясь журналистов, депутат Госсовета заявил, что тот же «Метаком» работает незаконно и с нарушениями. Однако документально свои слова никак не подтвердил. Кроме того, Нуриев утверждает, что решение отказаться от услуг прежних домофонных компаний принимали сами собственники жилья. Принимали на общих собраниях. Любопытно, что в голосовании, которое, якобы, было организовано силами УК, участвовали едва ли не 80% жителей. Согласитесь, цифра фантастическая, что наводит на определенные размышления о вероятной фальсификации протоколов собраний собственников жилья – множество подобных печальных историй прокатились по всей России.

Пробный период

Как говорят, в домах, которые обслуживает УК «Уютный дом» помимо многочисленных проблем, на которые жаловались собственники жилья, есть ещё одна: никто из собеседников не смог вспомнить, когда в последний раз он принимал участие в общем собрании? Не могут ответить многие граждане и на вопрос, голосовали ли они за смену компании, обслуживающей домофоны? Непонятно, чем в таком случае руководствовался господин Нуриев, объявляя коммерсантов из фирм ООО «КДК», ООО «Метаком» и ООО «Контроль» в незаконном предпринимательстве? Происходящее может выглядеть, как самоуправство со стороны самого депутата Госсовета и генерального директора УК «Уютный дом».

Ещё одна интересная деталь: Марат Нуриев, по всей видимости, так сильно торопился избавиться от прежних домофонных компаний, что уже в январе включил в счёт за квартплату новую строку расходов – оплата услуг подрядчика «Электрон плюс». Тем, кто оказался недоволен «реформой» Нуриева, объяснили, что делается это исключительно для их же блага, ведь цены на услуги нового подрядчика значительно ниже. Вот только «король ЖКХ» и депутат Госсовета, наверное, забыл рассказать жителям про маленькую пометку в счёте. Из неё следует, что низкая стоимость услуг фирмы «Электрон плюс» распространяется лишь на «пробный период» времени — начальный этап работы. Возможно, совсем скоро цены на услуги подрядчика, которого так настойчиво лоббирует «Уютный дом», не будут отличаться от тех, что были у прежних домофонных компаний, попавших в немилость к Нуриеву.

Знакомый «почерк»

Адвокат Иван Омецинский, оказывающий юридические консультации, в том числе, и по жилищным делам, считает, что пострадавшим от действий УК «Уютный дом» коммерческим структурам, уже сегодня необходимо направлять досудебные претензии в прокуратуру. Кроме того, жаловаться в полицию на факты незаконного демонтажа оборудования и рассылки двойных счетов.

Любопытно, что «Уютный дом» далеко не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. Проблемы с законом у коммунальщиков были и раньше. Например, в 2012 году газета «Вечерняя Казань» опубликовала большое расследование о том, что фирма Нуриева, начиная с сентября 2010 года по январь 2012 года, незаконно осуществляла жителям дома №30 по улице Абсалямова начисления за коммунальные услуги. Абсурдность ситуации заключалась в том, что МКД, распложенным по этому адресу, управляло товарищество собственников жилья (ТСЖ), а не УК «Уютный дом». За 2 года компания Марата Нуриева выставила гражданам фиктивные счета-фактуры на общую сумму более 800 тысяч рублей. Тогда этим случаем очень заинтересовались в УВД Казани, но виновные отчего-то не были наказаны. По всей видимости, так произойдёт и в этот раз. Такое впечатление, что правоохранительные органы словно не замечают «фокусы» короля ЖКХ и депутата Госсовета Татарстана Марата Нуриева.