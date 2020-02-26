Голосование по поправкам к Конституции пройдет в день рождение Ленина — 22 апреля

26.02.2020, 20:22, Новости дня

Этот день будет оплачиваемым выходным.

Всенародное голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля. Президент России Владимир Путин одобрил идею сопредседателя рабочей группы по поправкам в основной закон страны сенатора Клишаса.

День общероссийского голосования будет оплачиваемым выходным. Клишас объяснил выбор именно этого дня следующим образом:

«Логика простая: 19 апреля заканчивается Пасха, 24 апреля —у мусульман Рамадан. И вот между этими днями [провести голосование]. Этот день будет объявлен выходным», — отметил сенатор.

25 февраля в Госдуму внесли поправки, которые определяют порядок проведения голосования. Для него предлагают использовать сайт госуслуг и систему электронного голосования.

Путин предложил внести пакет поправок в Конституцию во время ежегодного послания Федеральному собранию. Среди предложенных изменений — приоритет российского права над международным, ограничение числа президентских сроков, закрепление роли Госсовета и другие поправки. Также Путин заявил, что подписание закона о поправках будет зависеть от итогов всероссийского голосования.