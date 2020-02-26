Против автора скандального письма Владимиру Путину возбудили уголовное дело

26.02.2020, 20:22, Новости дня

Его обвиняют в экстремизме.

Полковник запаса Михаил Шендаков, написавший письмо президенту России Владимиру Путину с критикой и обвинениями, стал фигурантом уголовного дела. По данным «КП», в отношении Шендакова возбудили уголовное дело.

Автора скандального письма обвиняют в экстремизме за размещение на YouTube материалов, которые направлены на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека.

Участник «Русский маршей» Шендаков в своем письме заявил, что власть хочет развалить страну, лишить ее суверенитета. Примечательно, что письмо датировано 2016 годом, где указано, что это не первая попытка Шендакова писать письма главе государства.

Но, судя по всему, полковник запаса постоянен в своих темах. Пишет о повсеместной коррупции, начиная с госструктур и заканчивая силовыми структурами. Он называет подлым обманом все заявления о процветании российской экономики. При этом он убежден, что обмануть людей власти удается потому, что у живущих в глубинке есть доступ только к госканалам.

Весь пафос эпистолярного жанра перемежается вопросами типа «Кто хозяева Земли Русской?», «Когда они придут, чтобы заявить права на Русь Святую» и пр.