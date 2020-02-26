Все бросил и сбежал: в России нашли еще одного полковника-миллиардера

26.02.2020, 20:22, Новости дня

Он оставил на родине частный вертолет и «Бентли».

Генпрокуратура вычислила еще одного полковника–миллиардера из МВД. Только в отличие от задержанного в 2016 году миллиардера Дмитрия Захарченко, этот успел по-тихому уволиться из органов в 2015 году, а спустя год уехать из России.

По всей видимости, его могли вовремя предупредить об уголовном преследовании, то ли сам почувствовал опасность и решил забрать семью и сбежать за границу. Речь идет, по данным Mash, о Сергее Терентьеве.

При этом издание обратило внимание на то, что побег состоялся в 2016 году, сразу же после того, как был взят под стражу Захарченко.

Полковник Терентьев был официальным представителем МВД России в Абхазии. Перед самой отставкой семья приобрела два больших участка в престижном Серебряном Бору. Риэлторы оценивают рыночную стоимость приобретения в полмиллиарда рублей.

Позднее и родители-пенсионеры стали обладателями апартаментов бизнес-класса, которую оценили в 80 миллионов рублей. Сам Терентьев купил частный вертолет и «Бентли». Такое можно было бы приобрести, но для этого полковнику понадобилось бы служить как минимум 200 лет.

Терентьев бросил все это и сбежал. Правда, бросил все в России, но зато остались особняки во Франции и Монако, так что семья бывшего полковника припеваючи на Лазурном Берегу.