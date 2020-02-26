Прием окончен: распивавших шампанское врачей уволили

26.02.2020, 20:22, Новости дня

Больные дети в это время ждали приема.

В Кабардино-Балкарии уволили администрацию Терской районной больницы и поликлиники, педиатры которой распивали шампанское на обеде, пока больные дети ждали приема.

«Произошедшее в поликлинике ЦРБ Терского района совершенно неприемлемо. Уволена заведующая педиатрическим отделением, остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело. По решению Министерства здравоохранения КБР сегодня расторгнут трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района», — цитирует издание заявление пресс-службы.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено, как родительница ребенка, у которого, по ее словам, температура тела была 39 градусов, заходит в кабинет, где врачи пьют шампанское и едят торт.

Медики говорят, что обедают. При этом время 11:00. Заведующая педиатрическим отделением поликлиники в этот момент рассматривает косметику, планируя ее приобрести.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

18.02 / Глава ЛНР отреагировал на заявления Киева о наступлении ополченцев в Донбассе

18.02 / В Китае умер директор клиники, где лечатся зараженные коронавирусом

05.01 / У канадского лайнера после взлета отвалилось колесо

13.01 / Опубликованы фотографии последствий удара Ирана по базам США

21.01 / Дуда раскритиковал Путина и главу израильского МИД

07.02 / Валютные резервы Китая неожиданно выросли в январе

15.02 / США выделят $1 млрд странам Европы на энергобезопасность

13.01 / В Николаевской области от бешенства умер мужчина. Его укусила собака

14.02 / Захарова назвала любимое место отдыха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика