Прием окончен: распивавших шампанское врачей уволили

26.02.2020, 20:22, Новости дня

Больные дети в это время ждали приема.

В Кабардино-Балкарии уволили администрацию Терской районной больницы и поликлиники, педиатры которой распивали шампанское на обеде, пока больные дети ждали приема.

«Произошедшее в поликлинике ЦРБ Терского района совершенно неприемлемо. Уволена заведующая педиатрическим отделением, остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело. По решению Министерства здравоохранения КБР сегодня расторгнут трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района», — цитирует издание заявление пресс-службы.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено, как родительница ребенка, у которого, по ее словам, температура тела была 39 градусов, заходит в кабинет, где врачи пьют шампанское и едят торт.

Медики говорят, что обедают. При этом время 11:00. Заведующая педиатрическим отделением поликлиники в этот момент рассматривает косметику, планируя ее приобрести.